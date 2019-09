Bí thư Chi bộ với nỗi trăn trở giúp dân thoát nghèo

Hơn 10 năm làm Trưởng thôn và Bí thư Chi bộ thôn Công Loan, xã Thanh An, huyện Minh Long, Đinh Văn Bồ, 49 tuổi, luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Không quản nắng mưa, sớm tối, bất kể lúc nào khi làng có việc cần là Bí thư Chi bộ Đinh Văn Bồ có mặt. Cũng nhờ gần dân, sát dân, anh đã trở thành người có uy tín trong làng, được nhân dân tin yêu.

Dưới cái nắng như đổ lửa, những chàng trai người Hre rộn ràng cười nói, tất bật thi công mái kè sông Tía, xã Long Hiệp. Những người này vốn là nông dân ở thôn Công Loan, xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Đinh Văn Bồ đứng ra thành lập tổ xây dựng thuộc HTX Nông – Lâm nghiệp xã Thanh An do chính anh làm Giám đốc. Anh Đinh Văn Bồ cho biết, ngoài chức năng cung cấp cây, con giống cho bà con, HTX còn đảm nhận việc xây dựng cơ bản một số công trình.

Bí thư chi bộ Đinh Văn Bồ (phải) là người được dân làng tin tưởng.

Anh Đinh Văn Bồ cho biết: "HTX mình đăng ký sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ nông nghiệp. Khi thành lập HTX để đảm bảo tiêu chí nông thôn mới; hai nữa là mình tạo điều kiện để xã viên và nhân dân làm ăn bền vững".

Thôn Công Loan, xã Thanh An đa số là người dân tộc Hre. Mấy năm trước, đời sống của bà con trong làng còn nhiều khó khăn. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đinh Văn Bồ trăn trở: Làm gì để bà con xóa nghèo bền vững? Đinh Văn Bồ đã đến từng nhà, lắng nghe, chia sẻ vui buồn với người dân. Đinh Văn Bồ dần dần trở thành chỗ dựa của bà con thoon Công Loan. Đinh Văn Bồ có nhiều cách làm sáng tạo trong việc xây dựng xã hội học tập; cách phát triển cây chè truyền thống; mở rộng trồng rừng, chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa đạt hiệu quả cao.

Dần dà, người dân trong làng đổi mới cách nghĩ, cách làm, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đời sống của nhân dân trong làng ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo ở thôn Công Loan giảm dần. Trong thôn không có trường hợp học sinh nào bỏ học. Điều đặc biệt là Bí thư Chi bộ trẻ tuổi này là cầu nối giải quyết những xích mích, mâu thuẫn trong làng, khuyên nhủ bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Từ năm 2006 đến nay, được tín nhiệm bầu giữ vị trí Trưởng thôn, rồi Bí thư Chi bộ, Đinh Văn Bồ luôn cùng cán bộ, đảng viên ở đây bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước xoá bỏ các tập quán lạc hậu, đoàn kết xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ. Hiện nay, thôn Công Loan có hơn 100 hộ dân, bà con chủ yếu sản xuất nông - lâm nghiệp. Đinh Văn Bồ cho rằng việc, học tập và làm theo Di chúc Bác Hồ, trước hết mỗi cán bộ Đảng viên phải biết chăm lo cho đời sống nhân dân.

Đời sống đồng bào Hrre huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều thay đổi.

Anh Đinh Văn Bồ cho biết: "Để giúp bà con giảm nghèo bền vững thì tôi vận động bà con trồng cây mì, cây keo. Một số vườn thì chăn nuôi trâu bò. Để phát triển kinh tế thì phải nắm bắt được ý của từng người. Khi đăng ký cấp phát cây con từ các chương trình thì phải nắm được ý thích của bà con. Ví dụ hộ thích nuôi trâu, nuôi bò thì cấp giống trâu bò. Một số hộ thích trồng keo thì cấp giống keo cho nó phù hợp, hiệu quả. Nếu mình không nắm bắt được như vậy mà cái gì cũng nhận hết thì cuối cùng sẽ không có hiệu quả".



Bí thư Chi bộ làng Công Loan Đinh Văn Bồ cũng là một trong những người vận động bà con giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc. Với vai trò là người có uy tín trong làng, Đinh Văn Bồ nỗ lực vận động nhân dân bảo tồn văn hóa cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc để trao truyền cho lớp trẻ. Ông Đinh Ê Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Minh Long cho biết, Bí thư Chi bộ Đinh Văn Bồ được bà con dân làng tin tưởng: "Trong khâu xử lý vụ việc, thường ở thôn có mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Sau khi có vụ việc tôi tìm hiểu trước đôi bên và tổ chức hòa giải rất thành công. Ở Công Loan có nhiều vụ việc nhưng chưa đến xã".

Nhiều năm liền, Chi bộ thôn Công Loan giữ vững danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”. Sự nỗ lực của Bí thư Chi bộ Đinh Văn Bồ được ghi nhận, xứng đáng với nhiều Bằng khen, Giấy khen, đã tạo được sự tin tưởng của nhân dân. Ông Đinh Dông, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao những đóng góp của Bí thư, Trưởng thôn Công Loan Đinh Văn Bồ như là một điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Dông nhấn mạnh: "Anh Bồ tham gia trong công tác xây dựng nông thôn mới, trong các phong trào gương mẫu vận động hiến đất làm giao thông. Anh Bồ là người gương mẫu các phong trào, xã đánh giá rất cao."/.