Đại tướng Tô Lâm: Công an Hà Nội cần kéo giảm mọi loại tội phạm

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội

Nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an Thủ đô đã phát hiện trên 21.800 vụ phạm pháp hình sự, giảm trên 5.100 vụ và giảm 650 vụ trọng án so với nhiệm kỳ 2010-2015. Không tồn tại các tụ điểm phức tạp, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 80%, tăng gần 6%. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các cơ quan Trung ương và quốc tế, các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa diễn ra trên địa bàn; Trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị của Hà Nội được duy trì, tai nạn giao thông giảm; hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội

Phát biểu giao nhiệm vụ tại đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an đề nghị Đảng bộ công an thành phố bám sát nhiệm vụ của Thành ủy, UBND thành phố, bảo đảm chính trị nội bộ, trước hết bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13... Công an thành phố Hà Nội phải hết lòng với nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu. Yêu cầu đặt ra cao nhất với công an thành phố là kéo giảm mọi loại tội phạm để nhân dân được sống trong môi trường bình yên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tham mưu tích cực, chủ động và hiệu quả của Công an Thành phố, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự của Thành phố những năm vừa qua.

Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nêu trong báo cáo chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội đề nghị Công an thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Thủ đô bình yên.”./.