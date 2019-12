Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ai Cập

Nhận lời mời của Chính phủ Ai Cập, từ ngày 8 - 12/12/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Ai Cập.

Đoàn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Ali Abdel Aal Sayyed Ahmed; làm việc với Bộ trưởng Bộ Phát triển địa phương Ai Cập Mahmoud Sharawy, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập (ECP) Sala Adly Abdenhafit, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập (ESP) Ahmed Baha El Safay, Chủ tịch Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập (SPAP) Mamduh Habasi; làm việc với Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt và tại Ai Cập.

Chủ tịch Quốc hội Ai Cập tiếp và trao đổi với Đoàn đại biểu Đảng ta do ông Phạm Minh Chính dẫn đầu.

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm; các chủ trương, chính sách, kinh nghiệm xây dựng, phát triển và quản lý đất nước; trao đổi các định hướng, các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nhà nước và hai quốc hội, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại Ai Cập.

Ông Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Ai Cập; chúc mừng những thành tựu Ai Cập đã đạt được trong thời gian qua; cảm ơn Ai Cập với tư cách là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) đã tích cực ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực vì lợi ích, hòa bình, hợp tác và phát triển; đề nghị Ai Cập tiếp tục ủng hộ Việt Nam thiết lập quan hệ chính thức với Liên minh châu Phi (AU).

Hai bên sớm phối hợp nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng kết nối hai nước, hai nền văn minh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác hữu nghị giữa các địa phương, trước hết là giữa Hà Nội và Cairo.

Đồng thời phối hợp rà soát, dỡ bỏ các rào cản thương mại, thúc đẩy mở cửa thị trường và tạo thuận lợi cho thương mại hàng nông, lâm, thủy sản, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong những năm tới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc đàm phán với các nước liên quan trong việc chia sẻ, quản lý nguồn nước với các nước thượng nguồn, giải quyết những thách thức trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước của sông Nin.

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Minh Chính dẫn đầu trao đổi với Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Ai Cập ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực, bảo đảm lợi ích của các nước trên thế giới trong quan hệ giao thương hợp tác với các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Ai Cập.

Các nhà lãnh đạo Ai Cập thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, đất nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ nhất trí cao đối với các ý kiến, đề xuất của ông Phạm Minh Chính, mong muốn thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, coi đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Ông Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ai Cập.

Lãnh đạo Ai Cập đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; chúc mừng những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, sẵn sàng học hỏi Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường; đánh giá cao lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề của thế giới Arab, đặc biệt là tiến trình Hòa bình Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo Ai Cập đề nghị triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực; tăng cường hiệu quả hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Ai Cập; mong muốn Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, thúc đẩy hợp tác giữa Ai Cập với các nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC); đề nghị thành lập Hội đồng doanh nghiệp hai nước để tăng cường hợp tác thương mại.

Bên cạnh đó, Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng, chống khủng bố, chống biến đổi khí hậu với Việt Nam; đề nghị hai bên hợp tác xây dựng Trường Đại học Việt Nam và Ai Cập. Đối với vấn đề Biển Đông, phía Ai Cập ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực.

Ông Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình cuộc sống của bà con Việt kiều.

Làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán kế thừa những giá trị tốt đẹp của nền ngoại giao Việt Nam, ngoại giao Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; động viên, khuyến khích cộng đồng người Việt tại Ai Cập khắc phục khó khăn, làm ăn, kinh doanh, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Ai Cập ngày càng hiệu quả và thực chất hơn./.