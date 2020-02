Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã

Sáng 19/2, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái khai mạc Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 155 đại biểu. Đây là Đại hội được Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự đại hội.

Dự Đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương, các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn được lựa chọn đại hội điểm cấp cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 22 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015; văn hóa - xã hội phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị được khẳng định.

Việt Thành là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, xã có 2 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019…

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới toàn diện với trọng tâm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả bền vững xã nông thôn mới và phấn đấu xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Tại Đại hội, Đảng bộ xã Việt Thành tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII sẽ diễn ra trong thời gian tới./.