Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực hiện thủ tục hành chính cho địa phương

Thứ Hai, 17:41, 23/03/2026
VOV.VN - Bộ Tư pháp vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền việc thực hiện thủ tục hành chính cho chính quyền địa phương.

Công văn nêu rõ, ngày 11/3, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 1409/BTP-KSTT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2026 theo đúng mục tiêu, yêu cầu, chỉ đạo tại các nghị quyết, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Đối với vấn đề phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục hành chính, theo kết quả tổng hợp số liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, theo cấp hành chính, đến ngày 20/3, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan ngang bộ chiếm tỷ lệ 44,7% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo tại Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền việc thực hiện thủ tục hành chính cho chính quyền địa phương.

Trong đó, xác định cụ thể: Số, tên thủ tục hành chính đề nghị phân cấp; số, tên thủ tục hành chính dự kiến sẽ phân cấp cho chính quyền địa phương nhưng cần có lộ trình (nêu cụ thể lý do, lộ trình cụ thể); số, tên thủ tục hành chính tiếp tục thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ (nêu rõ lý do không thể thực hiện phân cấp); số thủ tục hành chính đề xuất bãi bỏ.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất trước ngày 26/3 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026.

PV/VOV.VN
Cần Thơ: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhờ chuyển đổi số
VOV.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đang tích cực triển khai chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Thủ tướng: Cán bộ hành chính phải chủ động, tận tâm phục vụ nhân dân
VOV.VN - Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Trị cải cách hành chính tạo động lực phát triển, đưa chính quyền gần dân
VOV.VN - Trong giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung.

