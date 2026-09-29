ĐBQH: Cân nhắc kỹ việc hoãn xuất cảnh, cắt điện nước để cưỡng chế xử phạt

Sáng 29/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Thận trọng với các biện pháp cưỡng chế

Về quy định hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề nghị chưa tăng đồng loạt nếu chưa có đánh giá tác động theo lĩnh vực và nhóm chịu tác động. Theo ông Bình, nên ưu tiên áp dụng thực chất biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu, tháo dỡ công trình sai phạm, khắc phục ô nhiễm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp; đồng thời xác định rõ khi nào cần tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

Đại biểu Thạch Phước Bình - đoàn Vĩnh Long - góp ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Về nội dung cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, đối với điểm d khoản 2 Điều 74, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi có căn cứ cụ thể cho thấy cần ngăn chặn việc trốn tránh; phải thông báo cho người bị áp dụng, trừ trường hợp có lý do chính đáng. “Quyết định cần nêu rõ căn cứ, thời hạn, đầu mối yêu cầu xem xét lại và việc hủy bỏ ngay khi không còn căn cứ. Đối với người đại diện pháp luật của tổ chức, không nên hạn chế xuất cảnh chỉ dựa vào chức danh nếu chưa xác định trách nhiệm cá nhân hoặc nguy cơ trốn tránh”, đại biểu Bình nêu ý kiến.

Đối với điểm a khoản 2 Điều 74, đại biểu đề nghị tách bạch việc ngừng cung cấp điện, nước nhằm ngăn chặn nguy cơ đang diễn ra với cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Cần loại trừ hoặc bảo vệ người thứ ba không có lỗi cùng sử dụng hạ tầng; quy định cách khoanh vùng để không ảnh hưởng quá mức đến khu dân cư, cơ sở dùng chung hoặc dịch vụ thiết yếu.

Về điểm g khoản 2 Điều 74, chỉ áp dụng biện pháp tạm dừng đăng kiểm, đăng ký hoặc cấp giấy phép, điều kiện phương tiện khi đã xác định rõ mối liên hệ giữa phương tiện, người vi phạm và quyết định chưa thi hành. Cần có ngoại lệ cho phương tiện cho thuê, cho mượn hoặc đã chuyển nhượng hợp pháp.

Đối với biện pháp ngừng dịch vụ Internet, viễn thông, đại biểu Bình cho rằng nên xác định đây là biện pháp cuối cùng, giới hạn vào chủ thể, dịch vụ hoặc tài khoản liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm; không nên để tác động rộng đến người dùng hoặc bên thứ ba không có lỗi.

Về người chưa thành niên vi phạm hành chính tại Điều 118, đại biểu đề nghị bổ sung các biện pháp thay thế đa dạng như tư vấn tâm lý, học tập, học nghề, phục vụ cộng đồng, xin lỗi và khắc phục hậu quả. Dự thảo cần quy định sự tham gia thực chất của người chưa thành niên và người đại diện; việc đồng ý phải tự nguyện và ghi nhận bằng văn bản.

Tháo gỡ vướng mắc về xác định giá thị trường và kê biên tài sản của bên thứ ba

Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) cho rằng, một số nội dung của dự thảo luật qua thực tiễn thi hành vẫn còn vướng mắc. Đại biểu Trí đề nghị bổ sung điều khoản giải thích từ ngữ hoặc quy định tiêu chí cụ thể để xác định yếu tố lỗi (cố ý hoặc vô ý) và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm tại Điều 2, cùng tiêu chí nhận diện tình tiết giảm nhẹ tại Điều 9 để áp dụng thống nhất.

Đại biểu Lê Hữu Trí - đoàn Khánh Hòa - góp ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Đại biểu cho biết, điểm b khoản 2 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định căn cứ xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm là theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể thế nào là giá thị trường của địa phương, gây lúng túng cho cơ quan chức năng trong xác định khung tiền phạt và thẩm quyền xử phạt. “Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định cụ thể về cơ quan chủ trì, phương pháp thẩm định để xác định giá trị thị trường của địa phương để làm căn cứ định giá tang vật tại Điều 60”, đại biểu Lê Hữu Trí nói.

Liên quan đến khoản 4a Điều 126 quy định việc chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt để kê biên, bán đấu giá, đại biểu Trí cho rằng quy định này chỉ thuận tiện khi tang vật là tài sản của người vi phạm. Trường hợp thuộc về người khác sẽ rất dễ phát sinh tranh chấp giữa người bị xử phạt và chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp.

“Đề nghị sửa đổi Điều 126 theo hướng rút ngắn thời gian xử lý tịch thu tang vật quá hạn lưu giữ, đặc biệt là đối với hàng hóa có hạn sử dụng ngắn, khó bảo quản; bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba trước khi kê biên tài sản và quy định mở rộng các trường hợp ngoại lệ không bắt buộc niêm phong đối với tang vật, phương tiện”, đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị.