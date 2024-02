Để mất hơn 200m3 gỗ, một bí thư kiêm giám đốc công ty bị kỷ luật cảnh cáo

Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1477-QĐ/HU và Quyết định số 1478-QĐ/HU thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi bộ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H'de và ông Lê Văn Thủy, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de vì buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng.

Một trong những vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra vào năm 2023 tại lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H'de.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro nhận thấy: Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với đơn vị chuyên môn và các đảng viên chi bộ, nên đã để một số đảng viên chi bộ không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng, thiếu tuần tra, kiểm soát dẫn đến trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023 xảy ra 4 vụ khai thác, hủy hoại rừng trái pháp luật nhưng không phát hiện, ngăn chặn, xử lý, báo cáo kịp thời.

Các vụ vi phạm đã làm thiệt hại 218,654m3 gỗ các loại và được định giá thiệt hại về tiền là xấp xỉ 2,3 tỷ đồng, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phải khởi tố, xem xét kỷ luật.

Đối với cá nhân ông Lê Văn Thủy - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp, dẫn đến xảy ra nhiều vụ phá rừng nhưng không phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Điều đáng nói là có vụ việc phá rừng cấp dưới phát hiện, báo cáo nhưng ông Thủy không báo cáo cấp trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã khởi tố và bắt tạm giam 1 nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty để điều tra.

Vi phạm của ông Thủy đã gây hậu quả nghiêm trọng, có tính chất, mức độ tác hại lớn, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, làm thiệt hại lớn nguồn tài nguyên của nhà nước đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo theo quy định.

Trước đó, vào năm 2023, VOV đã thông tin về các vụ mất rừng quy mô lớn xảy ra tại lâm phần thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de.

Tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Diệp Thanh Dũng (SN 1972, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê), nguyên Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đak Pơ Tang, thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.