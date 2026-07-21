Điện mừng kỷ niệm lần thứ 195 Quốc khánh Vương quốc Bỉ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Bart De Wever; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter De Roover.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot.