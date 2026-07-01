Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Burundi

Ngày 1/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi (01/7/1962 - 01/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Évariste Ndayishimiye, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nestor Ntahontuye.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Édouard Bizimana.