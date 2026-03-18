Điều đất nước cần lúc này không chỉ là quyết tâm chính trị, mà là kết quả cụ thể

Chiều 18/03 tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn ra cuộc họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận Tổng Bí thư Tô Lâm cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá và đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự, mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, một thực tế là chúng ta đã có chủ trương, đã có danh mục, đã có chương trình, đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công nghệ chiến lược, nhưng khâu tổ chức thực hiện còn chậm, còn phân tán, chưa rõ đầu mối, chưa rõ trách nhiệm, chưa rõ thứ tự ưu tiên, chưa gắn chặt với yêu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và thị trường.

Toàn cảnh phiên họp

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư nêu 6 định hướng lớn để Ban chỉ đạo và các bộ ngành địa phương cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó phải xác định rõ mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược gắn với chiến lược phát triển đất nước, và phát triển công nghệ không phải vì chạy theo các xu hướng công nghệ của thế giới, mà phải xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và lợi ích lâu dài của quốc gia.

“Việc xác định công nghệ chiến lược của Việt Nam cần dựa trên 3 yếu tố cơ bản: Nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Lợi thế, tiềm năng của các ngành công nghiệp trong nước; Khả năng hình thành chuỗi giá trị và thị trường cho sản phẩm công nghệ. Doanh nghiệp phải thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái công nghệ. Các cơ chế chính sách phải được thiết kế theo hướng khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước tập trung thực hiện 4 vai trò: định hướng chiến lược; tạo môi trường thể chế thuận lợi; đặt hàng và hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ; hỗ trợ thương mại hoá sản phẩm và mở rộng thị trường và Nhà nước là người mua đầu tiên với các sản phẩm công nghệ chiến lược”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, bởi đây là điểm mấu chốt, nếu không giải quyết được khâu tổ chức thực hiện thì sẽ không có kết quả thực chất, phải đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời, thúc đẩy mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo đủ mạnh, đủ mở, đủ linh hoạt để kết nối nghiên cứu với thị trường.

Đề cập về những việc cần làm ngay, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu, phải rà soát và hoàn thiện lại danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

“Thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất ở cấp Chính phủ để tổ chức triển khai các chương trình phát triển công nghệ chiến lược. Thành lập Tổ công tác điều phối liên ngành thực hiện; định kỳ hằng tháng, Tổ công tác báo cáo Ban chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả triển khai công nghệ chiến lược. Khẩn trương ban hành bộ tiêu chuẩn công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược; và rà soát, hoàn thiện cơ chế tài chính, kinh phí cho phát triển công nghệ chiến lược, nhất là các cơ chế đặc thù gắn với kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát, cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng, hỗ trợ lãi suất, đồng tài trợ công - tư, cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng mua sắm”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Cùng với yêu cầu, rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh, phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ hơn nữa, do đó cả hệ thống chính trị phải hành động mạnh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Điều đất nước cần lúc này không chỉ là quyết tâm chính trị, mà là kết quả cụ thể; không chỉ là những văn bản đúng, mà là những việc làm đúng và làm đến cùng; không chỉ là sự vào cuộc trên giấy tờ, mà là sự chuyển động thực sự của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và toàn xã hội.