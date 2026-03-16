Điều động ông Trần Đăng Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định điều động, phân công Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm, thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Trần Đăng Quỳnh

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng khẳng định Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có phương pháp làm việc khoa học, nhiều đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thời gian công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Tổng Bí thư.

Trên các cương vị công tác, Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu; có khả năng tiếp cận và xử lý công việc toàn diện, nhất là trong tham mưu trực tiếp cho Tổng Bí thư.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phát huy sức mạnh đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông cũng khẳng định sẽ luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển của địa phương.