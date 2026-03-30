Định hình tư duy lãnh đạo và hành chính công trong kỷ nguyên mới

Thứ Hai, 16:18, 30/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, tại Hà Nội, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận mới về lãnh đạo và hành chính công trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV”.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, TS Đặng Thành Lê, Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công cho biết, Văn kiện Đại hội XIV đã định hình những tư duy đột phá về quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả, hiện đại. Những chỉ đạo mang tính chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tinh gọn bộ máy, chống lãng phí và giải phóng nguồn lực đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về khoa học lãnh đạo nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Với mục tiêu trọng tâm đó, hội thảo được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại đa chiều để nhận diện và phân tích sâu sắc các điểm mới trong nội dung Văn kiện Đại hội XIV liên quan đến thực thi quyền lực và quản lý công; hướng tới xác lập một hệ thống tiêu chí và yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo trong khu vực công, đồng thời tìm kiếm các mô hình quản trị chính quyền địa phương tối ưu, phù hợp với xu thế hiện đại hóa hành chính.

Dinh hinh tu duy lanh dao va hanh chinh cong trong ky nguyen moi hinh anh 1
Hội thảo “Một số vấn đề lý luận mới về lãnh đạo và hành chính công trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV”.

Theo các chuyên gia, Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra một yêu cầu có tính bước ngoặt: Đất nước bước vào “kỷ nguyên mới của dân tộc”. Khái niệm này không chỉ mang tính biểu tượng chính trị, mà còn hàm chứa một định hướng phát triển có tính cấu trúc, gắn với mục tiêu nâng tầm quốc gia trong khu vực và thế giới trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có. Những nhiệm vụ trên cho thấy, “kỷ nguyên mới của dân tộc” không phải khẩu hiệu chính trị thuần túy, mà là điểm chuyển đổi của mô hình phát triển và mô hình quản trị quốc gia.

Do vậy, trong kỷ nguyên mới của dân tộc, nền hành chính công được đặt vào vị trí trung tâm của tiến trình chuyển đổi.

Tập trung phân tích yêu cầu xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc và năng lực lãnh đạo khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều ý kiến cho rằng, một nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính, quy trình đơn thuần mà phải dựa trên năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là đạo đức công vụ, trách nhiệm giải trình... Đây chính là nền tảng để xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở những phân tích về tư duy thể chế phát triển và nội dung quản lý nhà nước theo mô hình quản lý, quản trị nhà nước kiến tạo, phát triển thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hội thảo đã đề xuất nhiều kiến nghị nhằm hiện thực hóa về thể chế phát triển, quản lý nhà nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công cho rằng, lý luận chỉ thực sự có giá trị khi nó giải thích được thực tiễn và dẫn dắt được thực tiễn. Lãnh đạo chỉ thực sự hiệu quả khi nó tạo ra thay đổi tích cực trong đời sống xã hội. Và hành chính công chỉ thực sự hiện đại khi nó phục vụ tốt hơn cho người dân và đất nước. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà hội thảo hướng tới. 

“Từ các trục nội dung được trình bày, phân tích, hội thảo đã hướng tới đối thoại học thuật thực chất, tập trung làm rõ một số vấn đề có tính gợi mở: Chúng ta cần hiểu đúng và đầy đủ đến đâu về những điểm mới trong lý luận lãnh đạo của Đại hội XIV? Chúng ta đã sẵn sàng về mặt thể chế, con người và phương thức để hiện thực hóa các yêu cầu đó hay chưa? Và quan trọng hơn, làm thế nào để các tư duy lý luận mới không dừng lại trên văn bản, mà trở thành động lực thực sự của cải cách và phát triển?”, PGS.TS Lê Văn Chiến nói.

Minh Thư/VOV.VN
Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV: Chuyển 3 cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Đảng, bước đổi mới tư duy lãnh đạo
Nhiều lãnh đạo xã, phường dưới 40 tuổi: Kỳ vọng vào sức trẻ trong tư duy hành động
Hành trình kiến tạo tư duy tài chính cho những nhà lãnh đạo tương lai
