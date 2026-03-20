中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với UBND TP Cần Thơ

Thứ Sáu, 15:35, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làm việc với TP Cần Thơ, đoàn kiểm tra Bộ Chính trị ghi nhận kết quả tích cực, đồng thời yêu cầu thành phố tiếp tục khắc phục hạn chế để thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 20/3, tại TP Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Doan kiem tra cua bo chinh tri lam viec voi ubnd tp can tho hinh anh 1
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị; công tác học tập, quán triệt được tổ chức kịp thời, rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Việc cụ thể hóa được thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đối với Chỉ thị 46-CT/TW, các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như tuyên truyền ở một số chi bộ chưa thường xuyên; việc cụ thể hóa nghị quyết có lúc còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, đánh giá còn mang tính định tính. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc lớn, bố trí thời gian chưa hợp lý và một số đơn vị chưa chủ động.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt; yêu cầu cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động cụ thể, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thành phố kiến nghị Trung ương sớm sơ kết Nghị quyết số 59-NQ/TW, ban hành kết luận để hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, chúc mừng TP Cần Thơ tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu trong điều kiện đặc thù khi hợp nhất từ ba địa phương với quy mô 103 xã, phường và khoảng 3,1 triệu cử tri. Đồng thời, Đoàn kiểm tra ghi nhận tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong 2 tháng đầu năm, song lưu ý thành phố vẫn đối mặt với thách thức thu chưa đủ chi, cần tiếp tục mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Doan kiem tra cua bo chinh tri lam viec voi ubnd tp can tho hinh anh 2
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cũng nêu ra những hạn chế của thành phố trong xây dựng chương trình hành động còn chậm, thiếu cụ thể, đề nghị rà soát, hoàn thiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực, bảo đảm tính khả thi. Đồng thời mong muốn thành phố sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển.

Trước đó, vào ngày 5/3, tại Thành ủy Cần Thơ, đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra xem xét việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: đoàn kiểm tra của bộ chính trị kiểm tra cần thơ nghị quyết đại hội xiv chỉ thị 01 của trung ương chỉ thị 46 bầu cử quốc hội khóa xvi hđnd nhiệm kỳ 2026-2031 tăng trưởng kinh tế cần thơ kiểm tra giám sát chính quyền hai cấp Cần Thơ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.

VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn kiểm tra số 21 của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

VOV.VN - Sáng 4/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội