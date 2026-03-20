Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với UBND TP Cần Thơ

Ngày 20/3, tại TP Cần Thơ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị; công tác học tập, quán triệt được tổ chức kịp thời, rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Việc cụ thể hóa được thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đối với Chỉ thị 46-CT/TW, các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như tuyên truyền ở một số chi bộ chưa thường xuyên; việc cụ thể hóa nghị quyết có lúc còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, đánh giá còn mang tính định tính. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc lớn, bố trí thời gian chưa hợp lý và một số đơn vị chưa chủ động.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt; yêu cầu cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động cụ thể, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thành phố kiến nghị Trung ương sớm sơ kết Nghị quyết số 59-NQ/TW, ban hành kết luận để hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, chúc mừng TP Cần Thơ tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu trong điều kiện đặc thù khi hợp nhất từ ba địa phương với quy mô 103 xã, phường và khoảng 3,1 triệu cử tri. Đồng thời, Đoàn kiểm tra ghi nhận tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong 2 tháng đầu năm, song lưu ý thành phố vẫn đối mặt với thách thức thu chưa đủ chi, cần tiếp tục mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Phó Trưởng Đoàn kiểm tra cũng nêu ra những hạn chế của thành phố trong xây dựng chương trình hành động còn chậm, thiếu cụ thể, đề nghị rà soát, hoàn thiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực, bảo đảm tính khả thi. Đồng thời mong muốn thành phố sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển.

Trước đó, vào ngày 5/3, tại Thành ủy Cần Thơ, đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra xem xét việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.