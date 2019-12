Đối ngoại Việt Nam 2019: Dấu ấn bản lĩnh và vị thế chính trị

Với số phiếu kỷ lục 192/193, ngày 7/6, Việt Nam đã chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là lần thứ hai Việt Nam nắm giữ trọng trách này. Lần đầu tiên là nhiệm kỳ 2008-2009 với Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 07/2008 và tháng 10/2009. Ảnh: Đoàn Việt Nam vui mừng sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố

