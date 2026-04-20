Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc

Dự và chủ trì Hội thảo có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Bá Thăng).

Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm ngày sinh Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), được tổ chức trước thềm lễ kỷ niệm, nhằm khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh.

Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; tỉnh Hà Tĩnh; cùng đại diện gia đình, dòng họ đồng chí Hà Huy Tập.

Hội thảo có hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học trên phạm vi cả nước.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Bá Thăng).

Theo chủ đề hội thảo, bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các báo cáo, tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng rõ những nội dung chủ yếu như: Đồng chí Hà Huy Tập - Người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà lý luận xuất sắc, ngọn cờ chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, lý luận; tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời vì dân, vì nước; phát huy di sản đồng chí Hà Huy Tập trong công cuộc xây dựng đất nước và quê hương Hà Tĩnh hiện nay.

Sinh ngày 24/4/1906 tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), đồng chí Hà Huy Tập từng học tại thị xã Hà Tĩnh và Trường Quốc học Huế. Năm 1923, sau khi đỗ bằng Thành chung, đồng chí được bổ về dạy học tại Nha Trang, từ đó dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng.

Cuối năm 1925, đồng chí Hà Huy Tập gia nhập Hội Phục Việt. Tháng 8/1926, bị trục xuất khỏi Nha Trang do hoạt động yêu nước, đồng chí về dạy tại Trường Tiểu học Cao Xuân Dục (Vinh), đến tháng 3/1927 vào Sài Gòn vừa dạy học, vừa tuyên truyền cách mạng, xây dựng cơ sở.

Tháng 12/1928, đồng chí sang Quảng Châu (Trung Quốc) bàn việc hợp nhất Tân Việt Cách mạng Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sau đó học Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) giai đoạn 1929–1932. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí được cử về nước hoạt động; giữa năm 1933 sang Trung Quốc, tháng 3/1934 tham gia thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương, chuẩn bị và chủ trì Đại hội I của Đảng (3/1935), đánh dấu sự phục hồi tổ chức Đảng và phong trào cách mạng.

Cuối năm 1936, đồng chí về nước, tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương và giữ cương vị Tổng Bí thư; trực tiếp triệu tập, chủ trì các hội nghị quan trọng: Hội nghị cán bộ (10/1936) tại Bà Điểm, Hóc Môn; Hội nghị mở rộng (3/1937) thống nhất các tổ chức Đảng; Hội nghị Trung ương (9/1937) và (3/1938), đề ra nhiều quyết sách lãnh đạo phong trào dân chủ ở Đông Dương.

Trên mặt trận tư tưởng, lý luận, được đào tạo bài bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng chí có nhiều bút danh như Hồng Thế Công, Hong Qui Vit, Thanh Hương, Xinhitrơkin…, giữ vai trò phụ trách tuyên truyền cổ động của Ban Chỉ huy ở ngoài, Tổng Biên tập Tạp chí Bônsơvích; viết nhiều tác phẩm quan trọng, trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của phái Tờrốtxkít. Các tác phẩm tiêu biểu như Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương, Tờrốtxky và phản cách mạng, Ai chia rẽ nhóm La Lutte… góp phần xây dựng, phát triển nền tảng lý luận của Đảng.

Tháng 5/1938, đồng chí bị bắt tại Sài Gòn, sau đó bị quản thúc và đến tháng 3/1940 bị bắt lại. Sau Khởi nghĩa Nam Kỳ (11/1940), thực dân Pháp kết án tử hình, quy kết đồng chí chịu trách nhiệm tinh thần. Trước khi hy sinh ở tuổi 35, đồng chí vẫn giữ trọn niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, để lại tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, trọn đời vì nước, vì dân.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”. (Ảnh: Bá Thăng)

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.