Đồng chí Trần Cẩm Tú dự kỷ niệm 80 năm lực lượng An ninh nội địa

Cùng dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương.

Sự ra đời và trưởng thành của lực lượng An ninh nội địa gắn liền với lịch sử ra đời và phát triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính quyền cách mạng phải đối mặt với tình thế vô cùng hiểm nghèo: Thù trong, giặc ngoài; các thế lực phản động cấu kết với ngoại bang; nhiều tổ chức chống đối âm mưu lật đổ chính quyền non trẻ.

Các đại biểu dự Lễ kỉ niệm

Trong bối cảnh đó, lực lượng chống phản động - tiền thân của lực lượng An ninh nội địa - đã nhanh chóng tổ chức nắm tình hình, phát hiện, điều tra, trấn áp và vô hiệu hóa các tổ chức phản cách mạng, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng. Mốc son tiêu biểu là vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu ngày 12/7/1946, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của tổ chức phản động câu kết với thực dân Pháp. Đây là biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm phản cách mạng của lực lượng An ninh nội địa.

Trong hai cuộc kháng chiến và giai đoạn sau thống nhất đất nước, lực lượng An ninh nội địa luôn là lá chắn vững chắc trên mặt trận bảo vệ hậu phương, bảo vệ chính quyền, đấu tranh với gián điệp, phản động, phần tử chống đối và các âm mưu phá hoại.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng An ninh nội địa đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, biện pháp công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quan trọng về bảo vệ an ninh, trật tự; trực tiếp tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu của các tổ chức phản động lưu vong, hội nhóm chống đối trong nước, không để hình thành lực lượng đối lập chính trị, làm thất bại nhiều âm mưu gây nổ, gây bạo loạn, khủng bố, kích động tụ tập đông người, biểu tình chống Nhà nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương, tôn vinh và tri ân những thành tích xuất sắc, chiến công thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng An ninh nội địa. Trong bối cảnh tình hình mới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là việc lấy an ninh cơ sở là trọng tâm, trung tâm trong triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh nội địa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, với phạm vi địa bàn, lĩnh vực rộng lớn, chịu tác động bởi nhiều yếu tố, lực lượng An ninh nội địa phải luôn thấm nhuần quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh nội địa trong tổng thể xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước, lấy mục tiêu không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo phát triển, tạo động lực trực tiếp và thuận lợi cao nhất cho phát triển làm nền tảng cốt lõi trong công tác. Đồng thời, phải luôn khắc ghi lời dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Lực lượng an ninh nội địa phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự gần dân, sát dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt, vì nhân dân mà quên mình phục vụ. Mọi vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh nội địa phải được phát hiện, xử lý từ sớm, khi mới manh nha từ địa bàn cơ sở, phải biến mỗi địa bàn cơ sở thành pháo đài thép bất khả xâm phạm về an ninh nội địa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh đại diện lực lượng An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại buổi lễ

Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng lực lượng An ninh nội địa sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp 80 năm qua, tiếp tục phấn đấu lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.