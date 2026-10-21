Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp đoàn TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Chiều 21/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.