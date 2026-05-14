Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm và làm việc tại Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 - 14/5/2026 theo lời mời của Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men San An, ngày 13/5, tại Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có các cuộc hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet và gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia đưa tin.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chào xã giao Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện CPC Samdech Hun Sen.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các Nhà Lãnh đạo cấp cao Campuchia; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng mà Campuchia đạt được trong thời gian qua dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Nhân dân Campuchia do Samdech Hun Sen làm Chủ tịch và Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, sự giám sát của Quốc hội và Thượng viện, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể nhân dân Campuchia. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định Việt Nam sẽ luôn cùng Campuchia không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia và trước sau như một ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Campuchia, nhằm tiếp tục cụ thể hóa các định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thành hành động cụ thể, thực chất, nhất là định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Campuchia của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa qua; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên các lĩnh vực, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi nước và khu vực.

Đồng chí khẳng định công tác tuyên giáo và dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng của mỗi nước mà còn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và là “nhịp cầu” gắn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng chính trị - xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn các nhà Lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo và dân vận của hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác tin cậy về an ninh, quốc phòng và cùng gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hai nước để tiếp tục kế thừa vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Các nhà lãnh đạo Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết được tín nhiệm bầu giữ trọng trách quan trọng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đạt các mục tiêu, quyết sách chiến lược đã đề ra.

Các nhà Lãnh đạo Campuchia bày tỏ vui mừng trước quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, tích cực và toàn diện theo các định hướng đã được thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng tháng 02/2026; đánh giá cao việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực, hiệu quả; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia là tài sản chung quí báu cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh 60 năm quan hệ là chặng đường hai nước đã cùng nhau vượt muôn vàn khó khăn thách thức, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1967-2027) nhằm đánh dấu ý nghĩa lịch sử của quan hệ hai nước; nhất trí với các ý kiến, đánh giá của đồng chí Trịnh Văn Quyết về việc quan hệ hợp tác kênh Đảng định hướng quan hệ hai nước phát triển tin cậy, gắn bó hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch CPP, Chủ tịch thượng viện CPC Samdech Hun Sen.

Thủ tướng Hun Manet nêu rõ hai nước luôn giúp đỡ nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và cam kết hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận, cam kết cấp cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap khẳng định hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và bền vững hơn; cho biết Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Chủ tịch liên Nghị viện, Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ năm 2026 và mong đón Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dâng hoa, dâng hương tại Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã Hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Men Sam An và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Tak Sun Y.

Hội đàm giữa Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng ban dân vận Trung ương Campuchia Samdech Men Sam An.

Phó Chủ tịch Men Sam An nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết lần đầu tiên thăm Campuchia trên cương vị mới; chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam như đạt mức tăng trưởng trên 8% trong hoàn cảnh tình hình khu vực, thế giới khó khăn và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số. Thông báo về kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia thời gian qua, bà Men Sam An khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng ban dân vận Trung ương Samdech Men Sam An chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu hai nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của lãnh đạo Campuchia nhất là Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia dành cho Đoàn; nhấn mạnh chuyến công tác lần này là nhằm chủ động triển khai trên thực tế các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo chủ chốt hai nước thông qua, nhất là trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn, dân vận, thanh niên..., đánh giá cao sự phối hợp của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng ban dân vận Trung ương Samdech Men Sam An.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn, tin cậy, hai bên cùng trao đổi một cách cụ thể, thực chất về việc triển khai thực hiện Kết luận cuộc gặp giữa Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 vừa qua trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận; phương hướng hợp tác giữa cơ quan tuyên giáo và dân vận của hai Đảng trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là việc triển khai một số nội dung lớn như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; chuẩn bị chu đáo các hoạt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia - Việt Nam, Việt Nam - Campuchia; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và ông Cheam Yeap, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.

Hai bên nhất mạnh mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia đã được hun đúc qua những chặng đường lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; khẳng định trong bối cảnh phát triển mới, cần nỗ lực để hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, đưa “tình hữu nghị truyền thống” thành “động lực phát triển”.

Năm 2027 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hai bên cùng thống nhất triển khai xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân góp phần tạo nên một năm kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Về định hướng trọng tâm hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia trong thời gian tới, hai bên cùng thống nhất tăng cường tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống lịch sử, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc; duy trì và mở rộng các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong kỷ nguyên số; tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo cán bộ; đẩy mạnh trao đổi văn hóa, du lịch; hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan báo chí lớn của hai nước.

Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh; thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán, đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.