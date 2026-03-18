Đưa vụ án xảy ra tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi

Ngày 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh phiên họp

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo.

Nhất là, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng theo kết luận của Ban Chỉ đạo; phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, điển hình như vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), vụ án “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An và các cơ quan tổ chức liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ngay từ đầu các cơ chế, chính sách mới, dự án, công trình trọng điểm quốc gia; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức 22 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên họp

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm toán, bám sát theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 39 cuộc thanh tra; đã hoàn thành, ban hành 13 kết luận thanh tra; trong đó đã ban hành kết luận thanh tra 1 chuyên đề Ban Chỉ đạo giao.

Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay có 1.023 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ…

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả rất đáng ghi nhận của Ban Chỉ đạo và các Bộ ngành địa phương đã đạt được, đồng thời đề nghị, từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLPTC trong giai đoạn mới.

“Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng với trọng tâm là 3 việc, hoàn thiện Nghị quyết Trung ương về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với Chương trình hành động để triển khai ngay sau khi Hội nghị trung ương 2 thông qua, khẳng định rõ những thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đảng ủy, Chính phủ, Quốc hội phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo hoàn thành trình Quốc hội ban hành Nghị quyết đặc thù sớm để có thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật, phải đảm bảo xử lý nghiêm minh nhưng khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, suy nghĩ vì lợi ích chung của đất nước. Trọng tâm thứ ba là các cơ quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những bất cập cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã đề ra”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận

Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án.

Hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác PCTNLPTC; đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cần lưu ý triển khai toàn diện công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực không chỉ là các đề án, dự án, riêng các công trình, dự án chậm tiến độ. Tôi đề nghị phải có lộ trình thống nhất để hoàn thành, kết thúc việc rà soát, không thể để danh sách cứ cập nhật nối dài mãi, đã cho thời gian thời hạn để các cơ quan, địa phương tự rà soát, báo cáo, nơi nào không báo cáo đầy đủ, phải có biện pháp xử lý trách nhiệm, cần đổi mới cách làm theo hướng giao cho địa phương chủ động hơn trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội theo đúng tinh thần địa phương quyết địa phương làm và địa phương phải chịu trách nhiệm”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc như: Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương; Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan; Vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An); Vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 3, 4 đường Tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia, đóng góp ý kiến

Cũng tại Cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.