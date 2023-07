Gia Lai bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, xem xét 22 dự thảo nghị quyết

Ngay đầu phiên khai mạc, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hà (nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư huyện Chư Sê).

Thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, ông Trương Hải Long- Chủ tịch UBND tỉnh Gia trình bày tờ trình về việc bầu ông Phạm Minh Trung – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm uỷ viên UBND tỉnh.

Ông Phạm Minh Trung (trái) trúng cử uỷ viên UBND tỉnh Gia Lai.

Kết quả bầu ngay sau đó, ông Phạm Minh Trung đã trúng cử với số phiếu 62/63. Trước đó, ông Phạm Minh Trung giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa, đã được thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai điều động, chỉ định giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh tại Hội nghị lần thứ 11 diễn ra đầu tháng 5/2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng qua, tốc độ phát triển kinh tế của Gia Lai 6 tháng qua đạt 5,54% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu về tổng thu ngân sách , sản xuất công nghiệp, lần lượt đạt 48,7 và 44,6%; số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại và số lượng dự án đầu tư tăng; hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kiến, trong kỳ họp này, HĐND Gia Lai sẽ xem xét 22 dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh Gia Lai. Trong đó, có nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng như: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để làm dự án đường liên xã ở huyện Kông Chro; thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch văn hoá đồi thông kết hợp du lịch sinh thái, xã Ia Der, huyện Ia Grai; …

Nghệ An khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cũng trong sáng nay 5/7, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14, dự kiến sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ 5/7 đến hết sáng ngày 7/7/2023.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tại kỳ họp, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) Nghệ An ước tăng 5,79%, cao hơn bình quân cả nước (3,72%); Thu ngân sách ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán. Tính đến ngày 22/6, có 65 dự án cấp mới và 81 dự án điều chỉnh. Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 725 triệu USD.

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá toàn diện tác động của chính sách, các nội dung cụ thể quy định trong từng nghị quyết để bảo đảm nghị quyết HĐND tỉnh thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ trao đổi, thảo luận các nội dung tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn được cử tri, nhân dân quan tâm.

Ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ nghe 26 báo cáo, theo đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 14; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh cũng sẽ nghe lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.