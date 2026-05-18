Gia Lai chuyển mình mạnh mẽ nhờ cải cách hành chính và phân cấp

Rời quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão, tỉnh Gia Lai với giấy hẹn trả kết quả trên tay, ông Trương Văn Chín ở thôn Tân Lập rất hài lòng. Ông đến làm thủ tục tách thửa để tặng gia đình con trai một nửa. Ban đầu nghĩ thủ tục sẽ phức tạp, phải đi lại nhiều nơi, nhưng khi tới trung tâm, ông Chín được cán bộ hướng dẫn cụ thể để bổ sung thêm giấy tờ. Ông Chín vui vẻ khi thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối.

“Tôi lên làm thủ tục tách thửa đất. Cán bộ chuyên môn nói là còn thiếu vài giấy tờ, mình về làm đầy đủ. Bữa nay lên, cán bộ tiếp tục làm. Họ hướng dẫn cho mình rất rõ ràng, chu đáo”, ông Chín nói

Ở cấp xã, phường, người dân có thể thực hiện hầu hết các thủ tục hành chính.

Không chỉ giải quyết hầu hết thủ tục hành chính cho người dân, chính quyền xã, phường ở Gia Lai còn được phân cấp thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, nông nghiệp, môi trường. Nhờ đó, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ trước đây được xem là khó, như thu hút đầu tư hay trực tiếp giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh.

Tại xã Ia Le, ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết chỉ sau một năm triển khai mô hình mới, đã thu hút hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư, kết quả rất tích cực so với những năm trước.

“Hiện nay, xã có 31 dự án doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu. Trong đó đã có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư, riêng năm 2026 có 13 dự án. Một số dự án đang triển khai thực hiện. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để kêu gọi thêm các dự án, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế”, ông Đặng Lê Minh cho biết.

Tại phường Hội Phú, Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh tồn đọng gần 20 năm, nhưng chỉ một năm sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Hoàng Minh Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú cho biết, mô hình mới đã giúp các nhiệm vụ của chính quyền cơ sở triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn.

“Có những bước đột phá, giúp cho chính quyền địa phương ở cơ sở giải quyết những công việc tốt hơn, nhanh hơn. Một năm qua, phường cũng đã hoàn thành được trên 96% công việc. Những việc còn lại chúng tôi đang tiếp tục vận động người dân, hoàn chỉnh đúng quy hoạch được duyệt", ông Hoàng Minh Nghĩa khẳng định.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú, Gia Lai) sau gần 20 năm đình trệ, chỉ trong gần 1 năm đã gần hoàn tất giải phóng mặt bằng, đường Nguyễn Văn Linh đã thông xe.

Ở cấp tỉnh, với yêu cầu rút ngắn 25% thời gian thực hiện dự án và giảm một nửa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, Gia Lai đang nổi lên như điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Riêng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra tháng 3 vừa qua, Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho tổng số 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến lên đến 850.000 tỷ đồng (tương đương hơn 33 tỷ USD). Trong đó, 144 dự án nhận quyết định chủ trương đầu tư với số vốn trên 230.000 tỷ đồng.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Hải (THACO) đánh giá, môi trường đầu tư của Gia Lai đang có những thay đổi rất mạnh mẽ, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi triển khai các dự án quy mô lớn tại địa phương.

“Tại Gia Lai (cũ) trong 7 năm qua, công tác pháp lý bị ngưng trệ, và sau khi sáp nhập tỉnh Gia Lai công tác pháp lý được quan tâm tháo gỡ và thúc đẩy một cách tích cực. Các dự án được tích cực triển khai và hết sức quan trọng là sự đồng hành tích cực của chính quyền các cấp của Gia Lai. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nhanh và hiệu quả các dự án, góp phần hình thành một nền nông nghiệp bền vững cho tỉnh Gia Lai", ông Trần Bá Dương khẳng định.

Tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho tổng số 273 dự án

Sau một năm, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Gia Lai bước đầu đã cho thấy một bộ máy vận hành nhanh hơn, gần dân hơn; đồng thời cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực hơn với GRDP quý I/2026 tăng 8,51%, dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; chỉ số “Phục vụ người dân và doanh nghiệp” đạt 95,61 điểm, thuộc nhóm “xuất sắc” của cả nước.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Tuy vậy, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức khi khối lượng công việc cấp xã tăng nhanh, trong khi nhân lực chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, tài chính còn thiếu; hạ tầng dữ liệu và việc xử lý tài sản công sau sáp nhập vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với quan điểm làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn.

“Hai vấn đề lớn là phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đây là vấn đề xuyên suốt của chính quyền. Và khi làm được việc này rồi thì công tác an sinh xã hội rất thuận lợi. Thứ hai là đạo đức công vụ, phải làm tròn trách nhiệm với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm vì mảnh đất, quê hương này và xác định là hết việc chứ không hết giờ”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã biên giới Ia Dom.

Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Gia Lai vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện. Nhưng từ những kết quả khả quan bước đầu đang tạo niềm tin ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp về một bộ máy hành động nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn.