Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

Dự lễ thông báo Quyết định này có lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc công an tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên

Phát biểu tại lễ thông báo, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên bày tỏ vinh dự và trách nhiệm trước Quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng của Chủ tịch nước. Đồng thời, ông khẳng định sẽ cùng với Ban Thường vụ, Ban Giám đốc công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí để tiếp tục lãnh đạo lực lượng công an tỉnh nhà làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên (54 tuổi, quê ở TP. Cần Thơ) từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Sau khi tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp sáp nhập thành tỉnh mới là Đồng Tháp, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên được chỉ định làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mới.