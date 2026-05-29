  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giao lưu sĩ quan trẻ Việt - Lào - Campuchia tăng cường đoàn kết hữu nghị ba nước

Thứ Sáu, 20:43, 29/05/2026
VOV.VN - Chiều nay (29/5), tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Chương trình giao lưu có chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Vững bước tương lai”. 

Phát biểu tại chương trình, đại diện đoàn sĩ quan trẻ ba nước khẳng định, giao lưu lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể triển khai nhận thức chung của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội ba nước.

Đây cũng là dịp để sĩ quan trẻ trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoạt động thanh niên trong quân đội. 

Các sĩ quan trẻ chụp hình lưu niệm tại cột mốc biên giới Việt Nam- Lào - Campuchia.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ quân đội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỷ luật, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Những ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở đã góp phần làm rõ hơn trách nhiệm của thế hệ sĩ quan trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trong khuôn khổ chương trình, sĩ quan trẻ ba nước đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; trồng cây hữu nghị và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Những hoạt động này tạo điều kiện để sĩ quan trẻ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, truyền thống quân đội và đất nước của nhau, qua đó tăng cường tình cảm gắn bó, sự tin cậy và tinh thần đoàn kết giữa thế hệ trẻ quân đội ba nước.

Chương trình văn nghệ buổi giao lưu.
Sĩ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia chụp ảnh lưu niệm.
Trao tặng quà Đoàn Sĩ quan trẻ Lào và Campuchia.

Chương trình giao lưu khép lại trong không khí thắm tình đồng chí, hữu nghị. Thành công của hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ quân đội trong tăng cường hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực; tiếp tục giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Lào - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Việt Nam Lào Campuchia
Đưa quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia lên tầm cao mới
VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Việt Nam ưu tiên củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia và Lào
VOV.VN - Chiều nay (15/10), tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào -Campuchia. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia
VOV.VN - Sáng nay (15/10), tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã tham dự Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia
VOV.VN - Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia được tổ chức từ ngày 6-15/10, với các nội dung chính như: Luyện tập và thực hành các tình huống tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân trên sông bị nước lũ cuốn trôi và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sập đổ công trình. 

Quân đội Việt Nam tham gia phối hợp diễn tập cứu hộ, cứu nạn cùng Lào và Campuchia
VOV.VN - Ngày 4/10 tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa DCND Lào, Bộ Quốc phòng Lào chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp chỉ huy tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội 3 nước Lào – Việt Nam – Campuchia.

