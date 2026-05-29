Giao lưu sĩ quan trẻ Việt - Lào - Campuchia tăng cường đoàn kết hữu nghị ba nước

Phát biểu tại chương trình, đại diện đoàn sĩ quan trẻ ba nước khẳng định, giao lưu lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể triển khai nhận thức chung của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội ba nước.

Đây cũng là dịp để sĩ quan trẻ trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoạt động thanh niên trong quân đội.

Các sĩ quan trẻ chụp hình lưu niệm tại cột mốc biên giới Việt Nam- Lào - Campuchia.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ quân đội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỷ luật, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Những ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở đã góp phần làm rõ hơn trách nhiệm của thế hệ sĩ quan trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trong khuôn khổ chương trình, sĩ quan trẻ ba nước đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; trồng cây hữu nghị và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Những hoạt động này tạo điều kiện để sĩ quan trẻ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, truyền thống quân đội và đất nước của nhau, qua đó tăng cường tình cảm gắn bó, sự tin cậy và tinh thần đoàn kết giữa thế hệ trẻ quân đội ba nước.

Chương trình văn nghệ buổi giao lưu.

Sĩ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia chụp ảnh lưu niệm.

Trao tặng quà Đoàn Sĩ quan trẻ Lào và Campuchia.

Chương trình giao lưu khép lại trong không khí thắm tình đồng chí, hữu nghị. Thành công của hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ quân đội trong tăng cường hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực; tiếp tục giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Lào - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.