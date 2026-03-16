Hà Nội trao Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VIII vào ngày 17/3

Thứ Hai, 16:59, 16/03/2026
VOV.VN - Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025 nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần lan tỏa công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Thủ đô.

Theo Kế hoạch số 325-KH/TU ngày 9/5/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025 được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tiêu biểu, cũng như các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

ha noi trao giai bao chi ve xay dung Dang lan thu viii vao ngay 17 3 hinh anh 1
Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII 

Sự kiện được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời khuyến khích đội ngũ nhà báo, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham gia, hưởng ứng Giải trong những năm tiếp theo.

Để chuẩn bị cho Lễ trao Giải, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng kết giải, chỉ đạo tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, chuẩn bị nội dung chương trình, danh sách đại biểu, khen thưởng và tổ chức tổng duyệt.

Bên cạnh đó, các đơn vị như Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Hội Nhà báo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội cùng nhiều cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố sẽ phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến tổ chức, tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật và công tác hậu cần.

Theo kế hoạch, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, qua đó góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của Thủ đô.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17/3/2026 tại Hà Nội.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Xây dựng Đảng vững mạnh từ việc củng cố niềm tin trong nhân dân
Xây dựng Đảng vững mạnh từ việc củng cố niềm tin trong nhân dân

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng vững mạnh

Những cốt lõi trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

