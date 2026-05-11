Hải Phòng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể

Thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong của cả nước triển khai xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo, gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm. Từ những mô hình cụ thể trong trường học, cơ quan, khu dân cư đến các lĩnh vực an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, chính quyền phục vụ Nhân dân…, Thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “thành phố văn minh - hạnh phúc” trong giai đoạn phát triển mới.

Sinh hoạt chuyên đề tại trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) với chủ đề: Mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa".

Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) có chủ đề “Xây dựng mô hình trường học Xã hội chủ nghĩa” – một nội dung đang được Thành uỷ Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh.

Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết, sau sinh hoạt chuyên đề, nhà trường đã thống nhất đưa nhiều nội dung vào nghị quyết thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa các mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển toàn diện học sinh, gắn với các tiêu chí của mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”.

Theo ông Lâm, nhà trường định hướng xây dựng các mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, như các câu lạc bộ thanh nhạc, sơn ca, dân ca, thể dục thể thao và đặc biệt là diễn đàn “Trẻ em muốn nói”. Ngay từ bậc tiểu học, nhà trường sẽ triển khai những mô hình phù hợp nhằm giúp học sinh phát huy tính tự chủ, tự tin và mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình.

Mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thành phố. Theo Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, mô hình này hướng tới xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn, công bằng và hội nhập; bảo đảm mọi học sinh được phát triển toàn diện trong không gian học tập tích cực, tôn trọng sự khác biệt và gắn kết cộng đồng. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương sẽ hoàn thiện mô hình mẫu tại 09 trường; làm cơ sở nhân rộng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" ra toàn Thành phố trong giai đoạn 2030-2035.

Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết: Cùng với mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình khác như “Chính quyền thân thiện”, “Thành phố đổi mới sáng tạo”, “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”, “Thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc”, “Nhà ở xã hội chủ nghĩa”, “Cụm công nghiệp sinh thái”, “Thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện”… Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Theo ông Hiểu, đến thời điểm hiện nay, ba nội dung cụ thể đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể. Đó là mô hình “chính quyền thân thiện” được triển khai đồng loạt tất cả các xã, phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai là mô hình “thành phố đổi mới sáng tạo” liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ. Nội dung thứ ba là mô hình "thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật". Các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cự

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố văn minh - hạnh phúc”, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới; trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững; công bằng, dân chủ, văn minh; con người được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần; cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có bản sắc văn hóa riêng; chính quyền hiện đại, hoạt động minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Thực tế, nhiều năm qua, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố là địa phương đầu tiên miễn học phí cho học sinh các cấp; dành nguồn kinh phí lớn quan tâm hỗ trợ người có công, hộ nghèo, công nhân lao động; đầu tư mạnh cho hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục và cải thiện chất lượng sống của người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng có 11 năm liên tiếp duy trì ở mức hai con số, tạo nguồn lực để Thành phố thực hiện các chính sách theo hướng “phát triển vì con người”.

Ông Nguyễn Hữu Thia, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Chân kỳ vọng Hải Phòng triển khai thành công mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa; qua đó tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

"Chúng ta thực hiện thành công Nghị quyết 05 của Thành ủy sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn", ông Thia nói.

Từ những mô hình thí điểm trong trường học đến các mô hình triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, Hải Phòng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội bằng những tiêu chí, việc làm và hành động cụ thể, hướng tới xây dựng một “thành phố văn minh - hạnh phúc”, nơi mỗi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển.