Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông

Chiều 20/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm này đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, đồng thời bảo đảm gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).



Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper; hoan nghênh hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai thiết thực và hiệu quả, phù hợp nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng, khuôn khổ Đối tác toàn diện và các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc phòng hai nước, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai bên cần có biện pháp triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký, cũng như Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích (MIA).

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ trưởng nêu rõ, hợp tác quốc phòng là một trong những nền tảng cho phát triển quan hệ chung hai nước, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, hàng không, hàng hải ở Biển Đông; đóng góp vào hợp tác thương mại với thế giới.

Bộ trưởng Mark Esper nhấn mạnh, Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Bộ trưởng đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã giúp Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích; đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh cũng như đẩy mạnh việc tẩy độc dioxin; bày tỏ Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác…

Bộ trưởng nêu rõ, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước, do đó Hoa Kỳ hy vọng đóng góp tích cực, hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN; đồng thời khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Một lần nữa, Bộ trưởng khẳng định mạnh mẽ, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào bảo đảm hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Bộ trưởng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Triều Tiên-Hoa Kỳ tại Hà Nội 2/2019. Ông tin tưởng hai bên sẽ thành công khi hướng về tương lai.

Ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Mark Esper, Thủ tướng đề nghị, hai bên tiếp tục tham vấn, phối hợp trên diễn đàn đa phương, nhất là diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ các diễn đàn quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong năm 2020. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, nhất là trong bảo đảm hoạt động của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam ở Sudan.

Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam nỗ lực phát triển thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ; tin tưởng rằng, với quyết tâm và thiện chí của hai bên, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đưa quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng và hiệu quả. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng trân trọng và mong được đón Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức Hoa Kỳ tham dự các sự kiện quốc tế liên quan nhân dịp này.

Qua Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tốt đẹp tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump./.