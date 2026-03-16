Học và làm theo lời Bác ở quê hương cội nguồn Cách mạng Cao Bằng

Tại Trường Tiểu học và THCS Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, nơi quê hương cội nguồn cách mạng, những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần bồi đắp cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào, sự biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh; đồng thời khơi dậy ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng tham quan, học tập tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Từ những tiết học ý nghĩa

Giáo viên Vương Thị Ngọc Lan: Các bạn có thể cho cô biết thời gian Bác Hồ về nước và hoạt động tại Pác Bó, khi đó Bác có tên gọi là gì?

Học sinh Bế Thu Huyền: Em thưa cô, thời gian này Bác có tên gọi là Già Thu ạ.

Giáo viên Vương Thị Ngọc Lan: Vậy hoạt động của Bác thời điểm này có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Học sinh Bế Thu Huyền: Em thưa cô, sự kiện này mở ra trang mới quan trọng cho cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự trở lại trực tiếp lãnh đạo cách mạng của Bác Hồ; Pác Bó trở thành trung tâm lãnh đạo, căn cứ địa cách mạng đầu tiên trong giai đoạn tổng khởi nghĩa giành độc lập dân tộc. Ngày nay, Pác Bó còn là Khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, là địa chỉ đỏ trong hành trình du lịch về nguồn.

Đây là một trong những nội dung được thảo luận trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, ngoại khóa của Trường Tiểu học và THCS Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Hoạt động này được duy trì thường xuyên, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo học sinh. Những kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các thầy, cô giáo truyền tải sinh động, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi, giúp các em ghi nhớ và thấm sâu. Qua đó, nhà trường từng bước giáo dục học sinh rèn luyện đạo đức theo lời Bác dạy là phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy cô; đoàn kết, yêu thương bạn bè; tích cực thi đua trong học tập và các phong trào của trường, lớp.

Em Hoàng Thị Duyên, học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng chia sẻ, được học tập dưới mái trường mang tên Pác Bó là một vinh dự lớn lao với chúng em, mang lại cảm giác tự hào và biết ơn sâu sắc về nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc.

"Những bài học, câu chuyện về Bác giúp chúng em thêm yêu nước, sống giản dị, lạc quan; từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn để xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Cao Bằng", em Hoàng Thị Duyên cho biết.

Giữa miền biên cước xa xôi, và còn nhiều khó khăn, việc học tập và làm theo Bác Hồ tại ngôi trường này không chỉ là khẩu hiệu mà còn thể hiện qua những hành động thiết thực

Đến những hành động thiết thực

Giữa miền biên cương, việc học tập và làm theo Bác tại ngôi trường này được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, gắn lý luận với thực tiễn. Bên cạnh các giờ học trên lớp, học sinh các khối lớp thường xuyên được tham quan, trải nghiệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; lắng nghe những câu chuyện về Bác trong thời gian Người hoạt động cách mạng tại đây; tham quan cột mốc 108; tham gia vệ sinh, chỉnh trang khu di tích, nghĩa trang liệt sĩ; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; tham gia các cuộc thi hát, vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ.

Thông qua những hoạt động giàu ý nghĩa đó, các em không chỉ hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn cảm nhận sâu sắc đức tính giản dị, khiêm tốn, lòng yêu nước và tinh thần hy sinh cao cả của Người. Những giá trị ấy từng ngày thấm sâu, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng lý tưởng sống cho các em học sinh, những công dân tương lai của đất nước.

Cô giáo Đàm Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Pác Bó, xã Trường Hà cho biết: "Với một ngôi trường nằm trên quê hương cách mạng, việc giáo dục, định hướng cho các em gìn giữ và phát huy truyền thống là trách nhiệm rất quan trọng của nhà trường. Chúng tôi tổ chức cho học sinh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan cột mốc 108, tham gia các cuộc thi hát, vẽ tranh, kể chuyện về Bác, vệ sinh khu di tích… Qua các hoạt động đó giúp các em nhận thức sâu sắc rằng, là người con sinh sống trên quê hương cách mạng, trước hết phải biết ơn Bác Hồ, có trách nhiệm với quê hương, đất nước và nỗ lực học tập tốt để mai này góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Qua các hoạt động ý nghĩa giúp các em học sinh bồi đắp thêm lòng yêu nước nồng nàn, biết ơn với công lao to lớn của Bác Hồ và các thế hệ cha anh, phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp

Việc giáo dục học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại nơi quê hương cội nguồn cách mạng như Cao Bằng là hướng đi đúng đắn, giàu ý nghĩa của ngành giáo dục địa phương. Qua đó, học sinh được bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, hình thành ý thức trách nhiệm công dân, noi theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh; phấn đấu thực hiện tốt lời Bác dạy: "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm".