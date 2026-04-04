Học viện Chính trị khu vực IV đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ Bảy, 14:07, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/4, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (18/4/2006 - 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long; các thế hệ cán bộ, viên chức, học viên của Học viện qua các thời kỳ...

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đã trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn; tư vấn chính sách; xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất, đặc biệt là những đóng góp thiết thực, bền bỉ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho vùng ĐBSCL.

Trong 20 năm, Học viện đã tổ chức gần 500 lớp đào tạo và bồi dưỡng cho hơn 36.000 lượt học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đó, công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đã triển khai gần 300 lớp với gần 19.000 học viên; đồng thời phối hợp đào tạo hàng chục lớp sau đại học và các lớp bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm.

Học viện đã không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng chuẩn hóa, nâng cao về trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn; từng bước phát triển toàn diện, trở thành trung tâm đào tạo cao cấp lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, viên chức, học viên của Học viện Chính trị khu vực IV đã đạt được trong 20 năm qua, đồng thời định hướng Học viện cần chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào ba trục chiến lược: nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát huy vai trò tham mưu, tư vấn chính sách cho Trung ương và các địa phương trong vùng.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lịch sử 20 năm của Học viện Chính trị khu vực IV là lịch sử của ý chí, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Trong chặng đường phía trước, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên cần nhận thức sâu sắc sứ mệnh của trường Đảng không chỉ là truyền thụ tri thức mà là huấn luyện cán bộ. Giảng viên và học viên đồng kiến tạo tri thức, kiến tạo giá trị mới, tham dự có hiệu quả vào sự phát triển của vùng, địa phương và đất nước.

“Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng rằng với một nền tảng được tạo dựng, những truyền thống tốt đẹp đã định hình, lãnh đạo nhà trường, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực IV nhanh chóng cập nhật những quan điểm phát triển trong kỷ nguyên mới của Đại hội XIV, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bám sát thực tiễn vận động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, định hình mô hình chính quyền địa phương hai cấp để chủ động tiến hành đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong tình hình mới, nhất là đáp ứng nhu cầu các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Chính trị khu vực IV

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Chính trị khu vực IV vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tư vấn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Học viện Chính trị khu vực IV Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Huân chương Lao động hạng Nhì
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Học viện Hành chính và Quản trị công
VOV.VN - Sáng nay (28/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Học viện Hành chính và Quản trị công. Thủ tướng yêu cầu Học viện thực hiện theo phương châm 24 chữ: “Phát huy bản sắc – Nâng tầm trí tuệ - Đào tạo tinh hoa – Nghiên cứu tầm cao - Kiến tạo phát triển - Quản trị thông minh”.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm, tặng quà tết tại Điện Biên
VOV.VN - Chiều 8/2, Đoàn công tác Trung ương do ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà nhân dân xã Mường Pồn và thăm, động viên các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

