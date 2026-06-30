Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị

Sáng nay (30/6), Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, xã trên cả nước.

Hội nghị được phát sóng trực tiếp trên Kênh VOV1, Kênh VOV Giao thông (tiếp sóng VOV1) và các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức trong 1 buổi sáng, bắt đầu từ 8h, với nhiều nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được xem chiếu phim "40 năm thu hút đầu tư nước ngoài" và nghe quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất cao về nhận thức và hành động, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đồng thời, bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết số 10-NQ/TW xác định phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nghị quyết cũng nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã không ngừng phát triển, không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư quan trọng, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị tiên tiến.

Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút, quản lý, sử dụng đầu tư nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước.