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Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIV

Thứ Sáu, 06:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc, với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Ngày 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc, với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội; kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở.

Cùng với đó, hội nghị được tổ chức phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề, bao gồm:

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Từ đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động hiệu quả; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

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5 kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước, hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và cải thiện đời sống nhân dân.

 

PV/VOV.VN
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