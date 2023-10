Hội nghị Trung ương 8 quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đưa ra phân tích, dự báo một cách khoa học về bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị đã thống nhất cao cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là tăng trưởng GDP quý 3/2023 đạt 5,33%, cao nhất so với 2 quý đầu năm, kéo mức tăng trưởng chung của 3 quý đạt 4,24%. Và điểm sáng đáng ghi nhận trong 9 tháng qua là chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 3,5%, thấp hơn nhiều so với dự đoán khoảng 4,5%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 700 tỉ USD, trong đó, xuất siêu khoảng 15 tỉ USD, các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân gặp khó khăn được triển khai thực hiện kịp thời, đặc biệt gần 660 km đường bộ cao tốc được đưa vào sử dụng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: "Đầu nhiệm kỳ tôi nhớ có lưu ý Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết những dự án đã tồn đọng lâu và chúng ta đã làm được, đây là một bước tiến mà ít người nói đến. Tôi cho rằng đây là kết quả chúng ta cũng cần tham khảo rút kinh nghiệm, đã làm việc gì phải tập trung dứt điểm cho xong, phải có sản phẩm cụ thể chứ không nói chung chung. Đây là điều ít người phân tích và tôi khẳng định đây là một điểm sáng trong thời gian vừa qua."

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là Trung ương dành thời gian, công sức, trí tuệ thực hiện bước đầu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 - bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới. Đây cũng là vấn đề được đông đảo cán bộ Đảng viên và nhân dân dành sự quan tâm và kỳ vọng đội ngũ Ban chấp hành Trung ương khóa tới phải là những người có tâm, có tài.

PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương chia sẻ: "Bối cảnh mới đòi hỏi cán bộ phải có trình độ năng lực rất cao, thì anh mới có thể lãnh đạo được ở tầm vĩ mô, thực hiện được mục tiêu Đại hội XIII đặt ra là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Muốn vậy phải có năng lực, tư duy đổi mới, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, đây là vấn đề rất quan trọng. Do vậy, nếu nói về tiêu chí lựa chọn cán bộ, xoay quanh hai tiêu chí quan trọng nhất đó là đức và tài, vừa hồng vừa chuyên."

Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung thảo luận, tổng kết nhiều nghị quyết quan trọng được ban hành từ các nhiệm kỳ trước. Nêu ý kiến tại các phiên thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, nhiều ý kiến khẳng định, kết quả tổng kết đã minh chứng rằng, các Nghị quyết của Đảng đã hoạch định đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, sát với thực tiễn và nhiều nội dung còn nguyên giá trị ở thời điểm hiện tại. Qua đó, Trung ương kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, khắc phục hiệu quả. Đó cũng là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục hoàn thiện chủ trương lãnh đạo trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Trong việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời đại mới, việc quan trọng bậc nhất đó là vấn đề chúng ta mong muốn sẽ có một đội ngũ trí thức kiến tạo cho được về tinh thần phẩm chất đặc trưng của một đội ngũ trí thức mới, vừa kế thừa tinh thần trí thức của dân tộc, đó là truyền thống "lo trước, vui sau thiên hạ", dấn thân gánh vác trách nhiệm với dân tộc và phải có tinh thần phát triển xã hội phát triển đất nước theo lý tưởng của Đảng Cộng sản, vừa phải có những phẩm chất phù hợp với trí thức của thời kỳ toàn cầu hóa, thời kỳ thế giới phẳng cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo và sự sáng tạo không biên giới."

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng: "Cần đặt nhiệm vụ đoàn kết các dân tộc Việt Nam ở vị trí đặc biệt trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cần nhấn mạnh các chủ trương giải pháp để tăng cường sự đoàn kết cố kết cộng đồng sự chia sẻ gắn bó keo sơn máu thịt giữa các dân tộc anh em. Như lời Bác Hồ đã căn dặn là trong hệ thống các quan điểm hướng đến đồng bào dân tộc thì có hai điều rất quan trọng mà không thể quên đó là đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống thực chất cho đồng bào các dân tộc".

Toàn cảnh hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Quán triệt và bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và trên cơ sở kế thừa phát huy những thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao ban hành 4 Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây đều là những Nghị quyết thể hiện rõ những chủ trương lãnh đạo đúng đắn, trí tuệ và tầm nhìn của Đảng, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương cũng quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; bầu bổ sung nhân sự ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ... Đây là những phần việc hệ trọng nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ kế tiếp.

Với ý nghĩa to lớn của hội nghị, để nhanh chóng thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, mỗi Ủy viên Trung ương Đảng trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.