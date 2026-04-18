  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Bảy, 15:17, 18/04/2026
VOV.VN - GS Lưu Thư Minh của Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, trong đó có môi trường và phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển của mỗi nước.

Là một đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Đại học Thanh Hoa, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giáo sư Lưu Thư Minh, Viện trưởng Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa, cho biết ông hết sức ấn tượng và được truyền cảm hứng trước bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là những nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường và mong muốn về “một số việc lớn” mà hai bên cần cùng nhau tập trung làm tốt trong thời gian tới.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh

“Tôi cho rằng có ba khía cạnh chính: hợp tác thực chất, đổi mới sáng tạo và kết nối hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Những điều này gắn bó chặt chẽ với công tác giáo dục và khoa học công nghệ. Vì vậy, sau khi nghe được những điều này, tôi thấy rất xác đáng”, GS Lưu Thư Minh nhấn mạnh.

Ông cho biết, thời gian qua, Đại học Thanh Hoa đã bắt đầu triển khai hợp tác với một số trường đại học lớn của Việt Nam. Ông hy vọng, trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được đẩy mạnh và lan tỏa, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường mà Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như xử lý ô nhiễm nguồn nước.

Với vai trò là người đứng đầu Học viện Môi trường của một trong những cơ sở giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, ông hoan nghênh ngày càng nhiều các sinh viên và học giả Việt Nam sang đây học tập, nghiên cứu. Ông tiết lộ: “Đây là nội dung mà tôi và một số hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam trao đổi tại diễn đàn”.

Ông cũng mong muốn hai bên đẩy mạnh trao đổi nhân sự, trong đó có việc tạo một nền tảng giao lưu và tương tác giữa những người trẻ hai nước. Theo ông, triển vọng hợp tác giáo dục giữa hai bên đang rộng mở.

“Tôi đọc Tuyên bố chung được hai nước công bố, trong đó cũng đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy, dù là đào tạo nguồn nhân lực hay nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, đều rất có triển vọng”, theo GS Minh.

Giáo sư Lưu Thư Minh, Viện trưởng Học viện Môi trường Đại học Thanh Hoa

Bên cạnh đó, giáo sư Lưu Thư Minh cho biết, trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhắc đến trí tuệ nhân tạo (AI) – một lĩnh vực đang rất được quan tâm trên thế giới. Trong khi đó, Học viện Môi trường đang đẩy mạnh ứng dụng AI vào việc dạy và học cũng như công tác nghiên cứu.

Ông cho biết, hiện nay, học viện này đã xây dựng được kho kiến ​​thức riêng và tạo ra một mô hình đào tạo AI giúp sinh viên giải quyết vấn đề và lấy việc phát triển năng lực làm cốt lõi dựa trên AI, giúp sinh viên học tập độc lập – điều mà giáo dục truyền thống khó có thể làm tốt.

Trong công tác nghiên cứu, theo giáo sư Lưu Thư Minh, ứng dụng AI có thể giúp thay đổi căn bản về mô hình nghiên cứu. Những suy luận có sự hỗ trợ của AI có thể khắc phục sự thiếu hiệu quả của các phương pháp truyền thống khi dựa trên các thí nghiệm hạn chế. “Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả nghiên cứu khoa học và tạo ra một cuộc cách mạng tronh lĩnh vực này”

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là giữa các trường đại học, trong lĩnh vực khoa học công nghệ, R&D và đào tạo sinh viên”, GS Lưu Thư Minh khẳng định.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
VOV.VN - Sáng 18/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc nhân dịp kỉ niệm ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng, rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc.

