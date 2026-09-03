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Hợp tác Nghị viện Việt Nam - Pháp góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới

Thứ Năm, 17:14, 03/09/2026
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VOV.VN - Trưa nay (3/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp tích cực, tâm huyết của Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Pháp thời gian qua, trong đó có đóng góp của kênh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn và nghị sĩ hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Pháp Olivier Brochet.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hợp tác Nghị viện đã và đang tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với khuôn khổ hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Đồng thời, cơ quan lập pháp hai nước cũng đã phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo thuận lợi cho quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững.

Đánh giá hợp tác trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo việc Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Pháp để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác hai nước nói chung và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp vào Việt Nam nói riêng.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ bày tỏ vui mừng được chứng kiến và đóng góp tạo nên những bước phát triển quan trọng của quan hệ Pháp - Việt Nam, đặc biệt là việc hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chia sẻ về thời gian công tác tại Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ tình cảm và ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người, văn hóa cũng như sự phát triển năng động của Việt Nam.

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Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Đại sứ khẳng định Pháp coi trọng vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại sứ đánh giá tích cực những bước phát triển năng động của quan hệ hai nước, trong đó hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp đã đóng góp thiết thực củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác nhiều mặt trong quan hệ song phương.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, dù trên bất kỳ cương vị nào trong thời gian tới, sẽ tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm đối với Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại sứ Olivier Brochet tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên cương vị công tác mới; mong Đại sứ tiếp tục là người bạn thân thiết của Việt Nam, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp đạt các kết quả mới.

Lê Tuyết/VOV
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