Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Bứt phá nhờ công nghệ số

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Trụ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là “đòn bẩy” nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Việc đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực đội ngũ và triển khai các nền tảng số được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ rệt.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ đưa vào vận hành hệ thống Kiosk toàn trình TC AI và thiết bị tra cứu Chatbot TC AI.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhu cầu hỗ trợ thủ tục hành chính tại địa phương là rất lớn. Chuyển đổi số giúp tinh giản quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đảm bảo minh bạch và nâng cao rõ rệt chất lượng phục vụ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã là đưa vào vận hành hệ thống Kiosk toàn trình TC AI và thiết bị tra cứu Chatbot TC AI. Kiosk TC AI cho phép người dân tự tra cứu thủ tục, lấy số thứ tự, đặt lịch làm việc, theo dõi trạng thái hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến, với giao diện trực quan, có hướng dẫn bằng hình ảnh và giọng nói.

“Hệ thống không chỉ giúp giảm áp lực cho cán bộ, mà quan trọng hơn là tăng tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công một cách bình đẳng hơn”, ông Lộc cho biết.

Tại xã Phụng Công, một trong những điểm nhấn rõ nét là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, phần lớn hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử; các báo cáo, chỉ đạo điều hành được thực hiện thông qua hệ thống số.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phụng Công được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại.

Ông Lê Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phụng Công cho biết, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được trang bị hệ thống máy tính cấu hình cao, thiết bị scan - in hiện đại và phần mềm một cửa điện tử liên thông không chỉ giúp cho cán bộ giảm bớt công việc còn đem lại môi trường tiếp dân văn minh, hiện đại.

Chuyển đổi số toàn diện cấp xã, phường

Theo kế hoạch của tỉnh, đến cuối năm 2026, hệ thống hạ tầng số tại các xã thí điểm sẽ được đầu tư đồng bộ, hướng tới phủ sóng 5G toàn bộ khu dân cư và bảo đảm mọi hộ gia đình có thể tiếp cận Internet cáp quang. Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã sẽ được trang bị thiết bị thông minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu đặt ra là toàn bộ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 80%. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân được kỳ vọng đạt trên 98%, thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2026 Hưng Yên sẽ thực hiện chương trình thí điểm chuyển đổi số toàn diện cấp xã, phường. Đây là cơ hội để các cấp chính quyền địa phương thay đổi căn bản phương thức quản lý và điều hành.

Theo đó, việc chuyển từ mô hình xử lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu tập trung sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

“Chúng tôi kỳ vọng xây dựng thành công một mô hình chuyển đổi số cấp xã mang tính toàn diện, có thể trở thành hình mẫu tiêu biểu không chỉ của tỉnh mà còn có giá trị tham khảo ở quy mô quốc gia”, ông Quang kỳ vọng.

Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tại hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026.

Với quyết tâm cao của các cấp, ngành cùng sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ, chương trình thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại 16 xã, phường được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong quản trị cơ sở, mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh Hưng Yên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.