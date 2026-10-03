English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hướng dẫn phân loại tài sản khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Bảy, 09:12, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Nghị định 373/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định về xử lý tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập tại mục II, trong đó Điều 11 hướng dẫn Kiểm kê, phân loại tài sản, xử lý tồn tại tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập.

Kiểm kê, phân loại tài sản, xử lý tồn tại về tài chính

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thực hiện chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm:

Tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, nguồn vốn và các quỹ đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đang quản lý, sử dụng; trong đó, nêu rõ: Tài sản công được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển đổi; tài sản công không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển đổi; tài sản không tiếp tục quản lý, sử dụng để bàn giao cho cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có cơ quan quản lý cấp trên) hoặc cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ (nếu không có cơ quan quản lý cấp trên) có trách nhiệm quản lý, xử lý theo quy định.

huong dan phan loai tai san khi chuyen doi don vi su nghiep cong lap hinh anh 1
Ảnh minh họa

Việc phân loại tài sản thực hiện theo quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với một số tài sản chuyên ngành của các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi mà việc tiếp cận tài sản để kiểm kê và đánh giá hiện trạng thực tế của tài sản không đảm bảo tính khả thi và hiệu quả: Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi lập phương án kiểm kê và đánh giá hiện trạng thực tế của tài sản này để gửi lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, kỹ thuật có liên quan, trên cơ sở đó quyết định phương án kiểm kê phù hợp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

Nghị định quy định việc nhận bàn giao tài sản, các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm gắn với nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công từ các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh (trong trường hợp chưa bàn giao).

Đối chiếu và xác nhận công nợ tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Lập bảng kê xác định chủng loại, số lượng, chất lượng và giá trị của tài sản hiện có của đơn vị (trong đó bao gồm bảng kê tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý), xác định tài sản thừa thiếu so với sổ kế toán, phân tích rõ nguyên nhân thừa thiếu và trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các tài sản không cần xác định giá trị tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

Toàn bộ tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải được xác định giá trị, trừ các tài sản sau đây:

Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận đại lý, nhận ký gửi, nhận góp vốn, liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khác và tài sản khác không phải là của đơn vị.

Tài sản không cần dùng, tài sản tồn đọng, tài sản chờ thanh lý.

Phần diện tích nhà, đất và tài sản công khác không tiếp tục quản lý, sử dụng và được bàn giao cho cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Tài sản công không được đưa vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tin về các dự án, chương trình, đề tài khoa học công nghệ đang được triển khai của đơn vị sự nghiệp công lập và hướng xứ lý đối với tài sản hình thành từ các chương trình, dự án, đề tài này phải được công bố cụ thể tại Bản Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

 Khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên, các đơn vị sự nghiệp cấp dưới phải thực hiện xác định giá trị theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập sở hữu 100% vốn điều lệ phải thực hiện xác định giá trị theo quy định về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. 

Thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp cấp dưới và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập sở hữu 100% vốn điều lệ phải trùng với thời điểm xác định đơn vị sự nghiệp cấp trên được chuyển đổi.

Giá trị đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới và giá trị doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập sở hữu 100% vốn điều lệ đã xác định lại được tính vào giá trị của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Các bước chuẩn bị xác định giá trị chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

 Trước khi xác định giá trị để chuyển đổi, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện: Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của chế độ kế toán mà đơn vị sự nghiệp công lập đang áp dụng và thực hiện kiểm toán tại thời điểm xác định giá trị đơn vị theo chế độ nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Có văn bản đề nghị bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thực hiện quyết toán hoặc kiểm tra, xác định các khoản kinh phí được cấp.

Có văn bản đề nghị cơ quan thuế thực hiện quyết toán hoặc kiểm tra, xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan thuế phải tiến hành kiểm tra, quyết toán theo quy định của pháp luật về thuế, ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

Nếu quá thời hạn này, các cơ quan chưa tiến hành kiểm tra, quyết toán thì đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi căn cứ vào số liệu đã báo cáo để thực hiện xác định giá trị theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán các khoản kinh phí, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền những tồn tại trước khi xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Trường hợp đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết, đơn vị phải ghi rõ những tồn tại này trong Biên bản xác định giá trị đơn vị chuyển đổi để có căn cứ tiếp tục giải quyết trong giai đoạn từ khi xác định giá trị đơn vị đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7
Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Nghị định này gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7

Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Nghị định này gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công hai lần mỗi tuần
Công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công hai lần mỗi tuần

VOV.VN - Bộ Tài chính yêu cầu công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công của các bộ, ngành và địa phương hai lần mỗi tuần để bảo đảm hoàn thành công tác theo đúng kế hoạch và tăng cường minh bạch quản lý tài sản công.

Công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công hai lần mỗi tuần

Công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công hai lần mỗi tuần

VOV.VN - Bộ Tài chính yêu cầu công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công của các bộ, ngành và địa phương hai lần mỗi tuần để bảo đảm hoàn thành công tác theo đúng kế hoạch và tăng cường minh bạch quản lý tài sản công.

"Điểm tên" các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chậm trễ trong kiểm kê tài sản công
"Điểm tên" các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chậm trễ trong kiểm kê tài sản công

VOV.VN - Bên cạnh những đơn vị triển khai nhanh, tích cực tổng kiểm kê tại sản công, báo cáo của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cũng chỉ ra hàng loạt bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tiến độ kiểm kê tài sản công chậm và rất chậm.

"Điểm tên" các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chậm trễ trong kiểm kê tài sản công

"Điểm tên" các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chậm trễ trong kiểm kê tài sản công

VOV.VN - Bên cạnh những đơn vị triển khai nhanh, tích cực tổng kiểm kê tại sản công, báo cáo của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cũng chỉ ra hàng loạt bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tiến độ kiểm kê tài sản công chậm và rất chậm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội