Hướng tới không gian hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore

Bày tỏ vui mừng tới dự Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore - sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành những lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng, mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch hay kinh tế số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh và cách thức vận hành của nền kinh tế thế giới và quốc gia nào làm chủ được công nghệ chiến lược sẽ có khả năng dẫn dắt tương lai. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc và luôn xác định rõ khoa học, công nghệ là động lực trung tâm của phát triển.

"Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Trong tiến trình đó, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi cho rằng trong thời đại hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín, mà cần được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối trí thức và cùng phát triển năng lực công nghệ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Một lần nữa bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước tầm nhìn phát triển dài hạn, khả năng quản trị hiện đại và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động của Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong giai đoạn mới, hai bên đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao hơn, bởi điều quan trọng là hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rõ nét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam- Singapore. (Ảnh TTXVN)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thúc đẩy thêm các hoạt động kết nối, mà là xây dựng được các cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể. Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý hai nước cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới - nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất.

Từ mô hình "ba nhà" trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước hình thành "Ba nhà của hai nước", qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.

"Điều chúng ta hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ, mà là cùng phát triển năng lực công nghệ; không chỉ là hợp tác ngắn hạn, mà là cùng kiến tạo những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Xa hơn một diễn đàn kết nối, điều cần hướng tới là từng bước hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore, nơi tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ mang giá trị khu vực và quốc tế. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã diễn ra lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực: Công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tài chính số, thương mại và dịch vụ.