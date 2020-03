Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không còn đơn vị hành chính cấp xã

Sáng nay (25-3), UBND huyện Lý Sơn tổ chức lễ công bố Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo Nghị quyết này, giải thể các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lý Sơn.

Lãnh đạo huyện Lý Sơn nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, huyện Lý Sơn giải thể các đơn vị hành chính các xã An Hải, An Vĩnh và xã An Bình. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có diện tích tự nhiên 10,39km2, dân số 22.174 người và là huyện duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi không có cấp xã.



Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

Một góc huyện đảo Lý Sơn.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết sau khi giải thể cấp xã, huyện Lý Sơn điều chuyển 57 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Huyện Lý Sơn cũng có chính sách hỗ trợ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn.

Cũng theo Nghị quyết này, huyện Tây Trà được sáp nhập vào huyện Trà Bồng; huyện Đức Phổ trở thành thị xã Đức Phổ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020./.