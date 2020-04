Indonesia đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực cùng ASEAN chống Covid-19

Indonesia là một trong những quốc gia thúc đẩy việc tổ chức Hai hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) về ứng phó với đại dịch Covid-19. Nhân dịp này, phóng viên VOV đã phỏng vấn Tổng vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Jose Tavares về tầm quan trọng của hai hội nghị cũng như những đóng góp của Indonesia trong việc chống lại đại dịch toàn cầu.

Tổng vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Jose Tavares

PV: Thưa ông, như chúng ta đã biết, đại dịch Covid-19 đã lan rộng ra nhiều quốc gia, trong đó có các quốc gia ASEAN. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch này, Hai hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN +3 về ứng phó dịch bệnh Covid-19 được tổ chức dưới sự chủ trì của Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020. Xin ông hãy đánh giá về tầm quan trọng của hai Hội nghị này?

Tổng vụ trưởng vụ ASEAN: Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều trở ngại do đại dịch toàn cầu, song Việt Nam, quốc gia Chủ tịch ASEAN 2020 đã tổ chức nhiều hội nghị quan trọng như Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM) ở Đà Nẵng hay Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó Covid-19. Hai hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và khẩn cấp. Bởi lẽ mặc dù từng quốc gia thành viên ASEAN đã áp dụng những chính sách riêng để phòng chống Covid-19 như phỏng toả hay giãn cách xã hội, tuy nhiên điều chúng ta cần làm chính là xây dựng một biện pháp tổng thể và sâu rộng hơn nữa.

Chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch toàn cầu bởi vậy các nhà lãnh đạo các quốc gia ASEAN cần ngồi lại với nhau, đưa ra một phản ứng tập thể để phòng chống và khắc phục hậu quả to lớn do dịch Covid-19 gây ra. ASEAN có quỹ ASEAN để ứng phó với dịch Covid-19. ASEAN+ 3 cũng đã có những cơ chế riêng như Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3 (APTERR), Sáng kiến Chiềng Mai hay Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office – AMRO). Tất cả những cơ chế này cần được nâng cao để đối phó với thách thức và cuộc khủng hoảng hiện nay cũng như tăng cường sự giúp đỡ thông qua các quỹ trên.

PV: Mới đây, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, Indonesia là một trong những quốc gia chủ động thúc đẩy việc tổ chức hai hội nghị này và Indonesia cam kết cùng với các quốc gia ASEAN chống lại dịch Covid-19. Vậy Indonesia đã có những chuẩn bị và đóng góp như thế nào cho hai hội nghị trên thưa ông?

Tổng vụ trưởng vụ ASEAN: Trong Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) và Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó dịch bệnh Covid-19, được tổ chức tại Vientiane tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Indonesia đã đề xuất sáng kiến tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và được các quốc gia thành viên đồng tình. Indonesia đã nỗ lực cùng với các quốc gia ASEAN và các nước đối tác ASEAN +3 để cùng nhau chống lại dịch Covid-19. Đặc biệt là thúc đẩy việc cung cấp dụng cụ y tế như khẩu trang, máy thở, thiết bị bảo hộ y tế, thuốc và cả việc sản xuất vaccine phòng bệnh. Việc đẩy mạnh hợp tác khu vực và giúp đỡ lẫn nhau cũng cùng hướng đi với chủ đề của năm ASEAN 2020 là “Chủ động và thích ứng”. Sự đoàn kết và hợp tác sẽ tạo nên sức mạnh tổng thể cho khu vực.

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020 trong việc ứng phó với đại dịch toàn cầu?

Tổng vụ trưởng vụ ASEAN: Lâu nay, ASEAN là một khu vực rộng lớn và có hợp tác mạnh mẽ. Tôi chưa thấy một khu vực nào mà sức mạnh và sự hợp tác của tập thể đủ mạnh để đưa ra các cam kết chung như ASEAN. Các thách thức khu vực và toàn cầu luôn đi kèm với cơ hội để chúng ta hợp tác cùng nhau, tiếp tục nâng cao sự đoàn kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác. Vai trò của Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch lần này là rất quan trọng. Các nhà ngoại giao Việt Nam rất chuyên nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tất cả các hội nghị đều được tổ chức thành công và sẽ tiếp tục có nhiều hội nghị thành công hơn nữa trong bối cảnh khó khăn hiện nay, đặc biệt là trong đối phó với đại dịch toàn cầu.

PV: Xin cảm ơn ông!./.