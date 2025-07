Kết luận của Bộ Chính trị bảo đảm tổ chức bộ máy đơn vị hành chính 2 cấp

Tại phiên họp ngày 17/7/2025, sau khi nghe và cho ý kiến về báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ ngày 11/7 đến ngày 16/7/2025 (Báo cáo số 424-BC/BTCTW, ngày 16/7/2025) và Báo cáo giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

Công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong ngày đầu vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (từ ngày 11/7 đến ngày 16/7/2025) do Ban Tổ chức Trung ương trình. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, nắm tình hình; biểu dương các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là tại cấp tỉnh, cấp xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tổ chức triển khai, khắc phục nhiều khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, ổn định, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

2. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương: (1) Đẩy mạnh thực hiện nghiêm Kết luận số 177-KL/TW, ngày 11/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhất là các nhiệm vụ bảo đảm cho hoạt động của tổ chức bộ máy đơn vị hành chính 2 cấp, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với người dân và doanh nghiệp. (2) Tập trung quyết liệt hoàn thiện những nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo về bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí; các quy chế, quy trình công tác, thủ tục hành chính; đường truyền, dữ liệu, hạ tầng thông tin..., bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu quả, thông suốt; rà soát, đánh giá, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã phân cấp, phân quyền đối với chính quyền cấp tỉnh, cấp xã; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc theo ngành dọc từ các ban, bộ, ngành ở Trung ương tới cấp xã; kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành cần tiếp tục chủ động: (1) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, trong đó có việc tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình đơn vị hành chính địa phương 2 cấp và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng… (2) Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, trong đó đặc biệt lưu ý xây dựng văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng, yêu cầu. Tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên cơ sở để tăng cường chỉ đạo làm tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. (3) Đẩy mạnh việc nắm thông tin, dư luận xã hội, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình đơn vị hành chính địa phương 2 cấp; chủ động, thường xuyên dự báo tình hình tư tưởng để phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa. (4) Sâu sát thực tế để phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của bộ máy mới và chủ động phối hợp xử lý theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư bố trí, sắp xếp thời gian dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đại hội đảng bộ cấp xã và cấp tỉnh thuộc địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo và động viên tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở.

Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 177-KL/TW, ngày 11/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: (1) Tập trung khẩn trương kiện toàn các chức danh cấp uỷ, chính quyền, bổ sung cán bộ các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là vị trí bí thư, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã còn thiếu, hoàn thành trước ngày 25/7/2025; phân bổ hợp lý biên chế ở cấp xã, bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp cơ sở; bố trí nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực về cấp xã; các ban đảng Trung ương (Ban Tổ chức, Uỷban Kiểm tra, Văn phòng, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận), Bộ Nội vụ, Uỷ ban Công tác đại biểu… tăng cường phối hợp, theo dõi sát, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. (2) Chỉ đạo việc xây dựng, ban hành đầy đủ, toàn bộ quy chế làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, bảo đảm vai trò lãnh đạo, công tác phối hợp tốt giữa các cơquan, đơn vị theo đúng các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc mẫu của cấp uỷ các cấp, nhất là ở nơi kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng. (3) Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để bảo đảm Trung tâm phục vụ hành chính công vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

3. Giao Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (2) Các bộ, ngành (nhất là các Bộ: Nội vụ, Tàichính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế) thành lập và tiếp tục cử các tổ công tác xuống địa phương nắm tình hình vận hành bộ máy chính quyền cấp xã, phường, đặc khu để kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn xử lý, khắc phục những vấn đề vướng mắc, khó khăn (thực hiện trong tháng 8/2025). (3) Bộ Tài chính khẩn trương ban hành ngay văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác tài chính, kế toán, quy trình giao, phân bổ ngân sách xã, phường; về việc đăng ký và sử dụng tài khoản của uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn (hoàn thành trong tháng 7/2025). (4) Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất, trường học, đội ngũ giáo viên, nhất là đối với các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo để hướng dẫn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, bảo đảm chuẩn bị tốt cho năm học mới.

4. Giao Đảng uỷ Quốc hội tham mưu Bộ Chính trị điều chỉnh, bổ sung Kết luận số 153-KL/TW, ngày 16/5/2025 về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo hướng giữ nguyên số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; số lượng phó trưởng ban, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại các ban của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập; sau 5 năm thực hiện theo quy định.

5. Giao Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: (1) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu thực tiễn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộcác tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh để có cơ sở lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức đảng với tổ chức chính trị - xã hội theo Quy định số 253-QĐ/TW và Quy định số 255-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Bí thư (hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 31/8/2025). (2) Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập và thành lập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã. (3) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng (thay thế Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012). (4) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

6. Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thay thế: (1) Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. (2) Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. (3) Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. (4) Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

7. Giao Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ động rà soát các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao (Công văn số 16032-CV/VPTW, ngày 14/7/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công văn số 1520-CV/BTGDVTW, ngày 14/7/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) để đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến.

8. Các ban đảng Trung ương tiếp tục rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương có liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và bảo đảm hoạt động của đơn vị hành chính địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Văn phòng Trung ương Đảng (qua các hệ thống số đã triển khai) kịp thời, thường xuyên thông báo danh sách những đơn vị chưa làm tốt hoặc công việc chậm tiến độ để đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, bảo đảm tiến độ, yêu cầu.