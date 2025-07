Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 27

Đài TNVN giành giải A và C, giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới 2024

VOV.VN - Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức vinh danh các tác phẩm xuất sắc ở 4 thể loại (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) với 4 giải A, 8 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích. Ban Thời sự Đài TNVN giành 1 giải A và 1 giải C thể loại phát thanh.