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VOV.VN - Sáng nay 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_khai-mac-trong-the-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv.m3u8
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Từ khóa
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
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2026-07/tiktok_khai-mac-trong-the-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv.m3u8
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