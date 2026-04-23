Khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Thứ Năm, 11:17, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 23/4, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn/

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

khai truong co so du lieu quoc gia ve phap luat phien ban moi hinh anh 1
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương và các nghị quyết của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tập trung nguồn lực, triển khai hạ tầng số và các hệ thống dữ liệu cốt lõi.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tới nay, sau hơn một thập kỷ vận hành và không ngừng hoàn thiện, hệ thống tiếp tục được nâng cấp lên phiên bản mới với năng lực xử lý và khai thác dữ liệu chuẩn hóa, khoa học hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật trên môi trường số.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác. Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động.

Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản văn phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao.

khai truong co so du lieu quoc gia ve phap luat phien ban moi hinh anh 2
Các đại biểu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới).

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản quy phạm pháp luật được trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều, cũng như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật Việt Nam; giúp cơ quan Nhà nước quản lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Trên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trở thành một trong những thành phần lõi của Nền tảng số pháp luật Việt Nam. Đây đồng thời là hạ tầng dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Trong giai đoạn tới, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được định hình là nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược: Hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; phát triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo pháp lý; hình thành nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; kiến tạo tri thức pháp luật số phục vụ toàn xã hội.

Từ ngày 23/4, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn/.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) và hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

PV/VOV.VN
Văn bản quy phạm pháp luật do cấp huyện ban hành có hiệu lực đến hết 2/2027

Bộ Tư pháp: "Trợ lý ảo rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được kết nối"

Bỏ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã

