Tối 13/6, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2020) và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Tham dự lễ còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ, cùng đông đảo quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã cắt băng khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Cách đây 63 năm, tại mảnh đất lịch sử này, Bác Hồ đã vào thăm và nói chuyện với đồng bào, chiến sỹ tỉnh Quảng Bình. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn và những tình cảm sâu nặng của Bác Hồ dành cho nhân dân địa phương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2020).

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ là công trình lịch sử văn hóa có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, là món quà vô giá, tình cảm thiêng liêng nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình thành kính dâng lên Người nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Quảng Bình đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội. Ông Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần quật khởi, “2 giỏi”, “xe chưa qua nhà không tiếc” trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân song phải chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thiên nhiên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và nâng cao trách nhiệm của tập thể.

“Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình luôn đoàn kết một lòng, nổ lực phấn đấu, phát huy lợi thế của tỉnh nhà, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Những thành tựu to lớn đó đã làm thay đổi diện mạo quê hương Quảng Bình, từ thành thị đến nông thôn, vùng cao, làng bản đã muôn phần tươi đẹp hơn so với 63 năm về trước, tạo tiền đề vững chắc để Quảng Bình đổi mới, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”, ông Trần Quốc Vượng nói.

Một tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.

Tại buổi lễ, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã cắt băng khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình; Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ. Tượng đài gồm 7 nhân vật được làm từ chất liệu hợp kim đồng, bệ tượng cao 3m. Nhóm nhân vật đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình được thể hiện tập trung hướng nhìn về Bác Hồ với tấm lòng thành kính. Công trình Tượng đài cùng với công trình đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ (nằm trong khuôn viên quảng trường) là một điểm nhấn về không gian, kiến trúc của thành phố Đồng Hới./.