Khi chính quyền gần dân ở vùng cao Thái Nguyên

Cán bộ cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà”: Đưa dịch vụ công và kỹ năng số về bản vùng cao

Thôn Cốc Lải, xã Cao Minh có hơn 200 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Tày, Kinh, Dao và Mông, sinh sống rải rác ở nhiều khu vực. Đường sá còn khó khăn, khoảng cách giữa các cụm dân cư khá xa nên việc đưa thông tin, chính sách đến từng hộ không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Vì vậy, ngoài những buổi họp thôn, anh Bàn Văn Thắng, Trưởng thôn Cốc Lải, thường tranh thủ buổi tối hoặc ngày nghỉ đến từng gia đình. Việc anh làm không chỉ là thông báo chủ trương mới, mà còn cầm tay hướng dẫn bà con tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến trên điện thoại để giảm những chuyến đi xa đến trụ sở xã.

Trưởng thôn Bàn Văn Thắng tận tình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các tiện ích và dịch vụ công trực tuyến.

“Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn nên công việc cũng nhiều hơn. Hằng ngày, tôi cố gắng sắp xếp việc nhà, việc nương rẫy để buổi tối hoặc cuối tuần đến từng hộ tuyên truyền, vận động bà con sử dụng điện thoại thông minh, hướng dẫn tra cứu Cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp giấy tờ trực tuyến. Làm được như vậy thì bà con đỡ phải đi lại nhiều, bớt vất vả hơn”, anh Bàn Văn Thắng chia sẻ.

Sau hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên có 92 xã, phường, gồm 77 xã và 15 phường. Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức lại thôn, tổ dân phố giảm từ 3.145 xuống còn 1.416 đơn vị. Bộ máy gọn hơn nhưng phạm vi phụ trách của nhiều xã rộng hơn, số đầu việc ở cơ sở cũng tăng lên khá lớn. Điều này đòi hỏi cán bộ thay đổi cách làm, chủ động đi xuống địa bàn thay vì chỉ chờ người dân tìm đến trụ sở.

Xã Phủ Thông có diện tích hơn 96km², gồm 11 thôn với hơn 3.200 hộ dân, trên 13.300 nhân khẩu, trong đó có 6 thôn đặc biệt khó khăn. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, địa bàn rộng, giao thông còn nhiều trở ngại. Bà Đinh Thị Mĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng thời là Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã cho rằng, muốn giám sát đúng vấn đề và phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri thì trước hết phải thường xuyên có mặt ở thôn, bản.

“Là một cán bộ cơ sở được giao 2 nhiệm vụ quan trọng là công tác kiểm tra, giám sát và người đại biểu dân cử, tôi xác định đây là một trọng trách rất nặng nề. Thước đo của việc hoàn thành nhiệm vụ chính là sự hài lòng của nhân dân và sự bình yên của địa bàn. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian đi thôn bản, nắm cơ sở, nắm địa bàn, đồng hành, hướng dẫn và chia sẻ. Qua việc thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, chúng tôi từng bước tạo dựng được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương”, bà Đinh Thị Mĩ bày tỏ.

Cán bộ công an hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các ứng dụng tiện ích.

Khi chính quyền gần dân: Lời giải cho bài toán quản lý và phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính

Ở vùng cao, việc gần dân còn được nhìn thấy qua cách chính quyền và các đoàn thể cùng giải quyết những khó khăn cụ thể của từng gia đình như hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận vốn, trao cây giống, con giống; giúp người dân thu hoạch mùa màng, khắc phục hậu quả thiên tai; vận động ngày công xây nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm.

Tại thôn Nà Mỏ, xã Văn Lang, sự chung tay ấy đã giúp gia đình ông Hoàng Đức Diệm có ngôi nhà mới. Với gia đình ông, điều dễ nhận thấy nhất không nằm ở một khẩu hiệu hay mô hình mà là những ngày cán bộ, đoàn thể và bà con trong bản cùng góp sức để căn nhà hoàn thành.

“Cán bộ xã rất quan tâm, rất nhiệt tình. Mọi người cùng chung tay góp sức, góp ngày công làm nhà cho gia đình. Tôi rất vui và cảm ơn anh em trong bản, các đoàn thể của ủy ban đã giúp gia đình có được ngôi nhà mới để ở ổn định”, ông Diệm cho hay.

Người dân góp công làm đường giao thông nông thôn, Nhà nước hỗ trợ vật liệu, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống ở vùng cao.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, nhiều địa phương đang đưa kỹ năng số đến từng thôn, bản thông qua các mô hình như “Ngày thứ 7 vì dân”, “Bình dân học vụ số” và Tổ công nghệ số cộng đồng. Người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đây là những thao tác nhỏ, nhưng với người chưa quen công nghệ, mỗi lần được chỉ dẫn cụ thể có thể giúp họ tự giải quyết thêm một công việc mà không phải đi xa.

Chị Hoàng Thị Hiền, ở thôn Giáo Hiệu, xã Bằng Thành cho biết, từ chỗ hầu như chưa biết sử dụng các ứng dụng, nay chị đã có thể tự thao tác nhiều việc trên điện thoại: “Tôi được cán bộ thôn, xã hỗ trợ cài đặt các ứng dụng trên điện thoại, thấy rất tốt. Cán bộ ai cũng nhiệt tình. Những gì mình chưa biết thì được hướng dẫn, giải thích nhiều lần nên dần dần cũng hiểu. Từ chỗ ban đầu chưa biết gì, bây giờ tôi đã biết sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại, thấy rất tiện lợi”.

Ông Hoàng Đức Diệm phấn khởi được các lực lượng hỗ trợ làm nhà mới.

Sau sắp xếp, khoảng cách từ một số thôn, bản đến trung tâm xã có thể xa hơn và khối lượng công việc của cán bộ cơ sở cũng lớn hơn. Nhưng thực tế cho thấy khoảng cách ấy được rút ngắn khi cán bộ có mặt đúng lúc và hướng dẫn đúng việc. Một hồ sơ được nộp tại nhà, một kiến nghị được ghi nhận hay một gia đình có chỗ ở ổn định là những kết quả cụ thể để người dân cảm nhận chính quyền đang ở gần mình hơn.