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Kích hoạt cơ chế đặc thù: Gỡ "nút thắt" các dự án APEC 2027 tại Phú Quốc

Thứ Sáu, 16:04, 09/10/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách đặc thù nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa lãng phí, tiêu cực.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 321/NQ-CP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

kich hoat co che dac thu go nut that cac du an apec 2027 tai phu quoc hinh anh 1
Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang khẩn trương thực hiện.

Bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, đúng cơ chế, chính sách

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp UBND đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết, bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, đúng cơ chế, chính sách; ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết trong trường hợp cần thiết theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết số 41/2026/QH16.

Đồng thời, kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc thực hiện các quy định tại Nghị quyết; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng việc thực hiện Nghị quyết để tham nhũng, tiêu cực, làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan ngang bộ khác theo chức năng quản lý nhà nước chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về quy hoạch, ngân sách, đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, kiến trúc, xây dựng, khai thác, thu hồi khoáng sản, đổ chất thải, tiếp nhận chất thải từ hoạt động xây dựng, giao đất, cho thuê đất và các thủ tục về đất đai đối với dự án, công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết.

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tiêu cực

Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang tham gia ý kiến bằng văn bản về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với công trình sử dụng công nghệ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị quyết số 41/2026/QH16 (nếu có); cử đại diện tham gia Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu tại địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Nghị quyết số 41/2026/QH16 theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang (nếu có). Thời gian thực hiện là trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến (đối với việc có ý kiến về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật); theo đề nghị của UBND tỉnh An Giang (đối với việc cử đại diện tham gia Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu).

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang, các bộ, cơ quan liên quan thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, trách nhiệm của UBND tỉnh An Giang trong việc thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi lợi dụng Nghị quyết để tham nhũng, tiêu cực, làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; đồng thời, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra.

Rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý

UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khảo sát, xác định định mức, đơn giá xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc phù hợp với thực tế; rà soát, đánh giá toàn diện, đầy đủ khó khăn, vướng mắc về định mức, giá xây dựng của các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và các vấn đề phát sinh khác trong lĩnh vực xây dựng (nếu có); đề xuất thẩm quyền, giải pháp xử lý phù hợp; trường hợp vượt thẩm quyền của Chính phủ, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hoàn thành báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026.

Đồng thời, UBND tỉnh An Giang phải phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc phát sinh khác (nếu có) trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; kịp thời đề xuất giải pháp xử lý...

PV/VOV.VN
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