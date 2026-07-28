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Kiện toàn Ban Chỉ đạo về thu hồi tài sản bị thất thoát vụ án Vạn Thịnh Phát

Thứ Ba, 17:10, 28/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1416/QĐ-TTg ngày 28/7/2026 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Ban Chỉ đạo 742).

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 742. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng là Thành viên Ban Chỉ đạo 742.

Ban Chỉ đạo 742 là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 742

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

PV/VOV.VN
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