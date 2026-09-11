Kiều bào góp sức xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển

Xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển không chỉ đòi hỏi hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội mà còn cần khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực. Đây là tinh thần được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó xác định tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động tiếp thu tri thức, kinh nghiệm quốc tế và xây dựng cơ chế thu hút, kết nối, phát huy nguồn lực của chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ xây dựng, phát triển đất nước.

Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khi xác định “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, đồng thời là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Với hơn 6,5 triệu người đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia, kiều bào không chỉ đóng góp nguồn lực kinh tế, tri thức, khoa học - công nghệ mà còn mang theo những giá trị văn hóa, xã hội và đối ngoại có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước.

Các kiều bào tham dự buổi gặp mặt đầu năm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2026

Đặt trong mối liên hệ đó, phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ là câu chuyện thu hút vốn, công nghệ hay chất xám, mà còn là phát huy trách nhiệm, sự gắn bó và những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi đóng góp, dù ở lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa hay hoạt động cộng đồng, đều có thể góp phần tạo dựng một xã hội Việt Nam an toàn, kỷ cương, văn minh, hài hòa và phát triển.

Phát huy nguồn lực người Việt trên khắp thế giới

Xây dựng một xã hội văn minh và hài hòa bắt đầu từ văn hóa ứng xử, đạo đức và hình ảnh của mỗi cá nhân. Với cộng đồng hàng triệu kiều bào trên toàn thế giới, hình ảnh đất nước được phản chiếu qua chính lối sống, công việc và sự đóng góp của họ tại nước sở tại.

"Ở góc độ người Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi cũng thấy mình có trách nhiệm trong việc xây dựng uy tín đó. Mỗi người Việt sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đều có thể là một cầu nối. Cách chúng ta làm việc, ứng xử và giới thiệu về đất nước đều góp một phần nhỏ vào hình ảnh Việt Nam", anh Nguyễn Duy Anh - Tổng Thư ký mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu nói.

Anh Nguyễn Duy Anh - Tổng Thư ký mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu. Ảnh: NVCC

Không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có thể đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng một xã hội phát triển thông qua tri thức, kinh nghiệm và những giá trị được tích lũy trong môi trường quốc tế. Nghị quyết 18 đặt ra yêu cầu thúc đẩy hợp tác công - tư, bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế chính sách là những yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Từ góc nhìn của một người trẻ đang học tập, làm việc tại nước ngoài, anh Đặng Đình Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, bày tỏ: "Tôi mong Việt Nam có những cơ chế ngày càng hiệu quả để kết nối nguồn lực trí thức này với những bài toán cụ thể của đất nước, thay vì chỉ nhìn câu chuyện thu hút người Việt ở nước ngoài dưới góc độ "trở về hay ở lại''.

Theo anh Hùng, một người trẻ không nhất thiết phải có mặt tại Việt Nam mới có thể đóng góp. Họ có thể mang dự án về nước, kết nối các trường đại học, giới thiệu công nghệ, tạo cơ hội đầu tư hay xây dựng hình ảnh đẹp về người Việt. Đó cũng là mục tiêu mà Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đang thực hiện: biến cộng đồng sinh viên và trí thức trẻ thành nguồn lực kết nối đa lĩnh vực, từ giáo dục, khoa học - công nghệ đến kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới một Việt Nam có nội lực mạnh, tự tin hội nhập và hấp dẫn nguồn lực trí thức toàn cầu.

Đặng Đình Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia. Ảnh: NVCC

Kết nối nguồn lực trí thức với những bài toán của đất nước

Từ những kết nối của thế hệ trẻ đến việc huy động nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho những bài toán cụ thể của đất nước, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế để tri thức toàn cầu thực sự được kết nối với nhu cầu phát triển trong nước. Đây cũng là một trong những nguồn lực quan trọng để xây dựng xã hội phát triển và an toàn trong kỷ nguyên số, khi năng lực làm chủ khoa học - công nghệ ngày càng có ý nghĩa quyết định.

Hiện nay, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các quốc gia phát triển trong những lĩnh vực tiên phong như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), y sinh, năng lượng. Theo TS. Nguyễn Minh Triết - Chủ nhiệm Học thuật mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt - Australia (NIC - AU), điều quan trọng là cần tạo ra môi trường để lực lượng này có thể đóng góp nhiều hơn bằng chuyên môn thực chất và nhìn thấy tác động cụ thể từ đóng góp của mình. Động lực hợp tác với Việt Nam không chỉ đến từ tình cảm, mà còn từ khả năng triển khai công việc chuyên môn ở tiêu chuẩn quốc tế.

Các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể tham gia phản biện chính sách và định hướng chiến lược, dựa trên những trải nghiệm trực tiếp tại các môi trường công nghệ phát triển. Họ có thể góp ý về xây dựng phòng thí nghiệm, vận hành các chương trình tài trợ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, đánh giá dự án công nghệ, đào tạo nhân lực và hợp tác với doanh nghiệp.

Để phát huy hiệu quả nguồn lực này, cần có cơ chế hợp tác rõ ràng, dài hạn và linh hoạt, gắn chuyên gia với những nhu cầu, bài toán cụ thể của đất nước. Cùng với đó là đầu mối kết nối chuyên nghiệp, cơ chế tài chính minh bạch và chính sách ghi nhận phù hợp, tạo niềm tin để các chuyên gia yên tâm đồng hành và đóng góp lâu dài.

Khi được kết nối hiệu quả, cộng đồng người Việt ở nước ngoài có thể trở thành cầu nối đưa tri thức, công nghệ, tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế về quê hương, đồng thời mở rộng cơ hội cho Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu sâu rộng hơn nữa. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới trong những lĩnh vực như bán dẫn, AI, dữ liệu và công nghệ cao, qua đó tạo thêm động lực cho một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.