Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào đầu tháng 8

Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước; cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật khác theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Quang cảnh Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Trong 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trình Quốc hội xem xét, quyết định, gồm:

- 5 dự án thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (do Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng chuẩn bị), bao gồm: Luật Đô thị đặc biệt; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật Nhà ở (sửa đổi);

- 7 dự án thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, bao gồm: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo;

- 3 dự án thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện;

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh

- 3 dự án thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, bao gồm: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

- 1 dự án thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cũng cho ý kiến lần đầu đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Xem xét, quyết định 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước, đó là: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc vào ngày 24/8, có bố trí một ngày dự phòng. Giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát, cân đối chương trình, hoàn thiện phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thời gian cụ thể.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Chủ tịch Quốc hội giao Chính phủ thực hiện việc trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng cần xin ý kiến theo đúng Quy định số 178; thống nhất bổ sung nội dung về 1 dự án nghị quyết về lĩnh vực tư pháp vào chương trình kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Chính phủ báo cáo tại Hội nghị Trung ương để các đồng chí Trung ương nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp, báo cáo lại Bộ Chính trị những vấn đề mới phát sinh và xin ý kiến về thời gian bởi, dự kiến ban đầu gồm 19 nội dung, đến nay chương trình đã tăng lên 27 nội dung. Tinh thần là những nội dung đã đăng ký phải quyết tâm triển khai, không lùi, không rút khỏi chương trình kỳ họp.