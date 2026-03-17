Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội đồng Lý luận Trung ương với cơ cấu tổ chức mới, sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện thật tốt những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, chuyên đề nghiên cứu về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để hoàn thành trọng trách được giao, quy chế làm việc của hội đồng được xây dựng trên tinh thần đổi mới; đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ và sự đóng góp của các uỷ viên hội đồng; giúp tập hợp và kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia trong các công việc của hội đồng.

Chương trình công tác năm 2026 và kế hoạch công tác toàn khóa của hội đồng sẽ được thiết kế, cụ thể hóa, hoàn thiện trên tinh thần bám sát kế hoạch, chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hội đồng có thể kịp thời tư vấn được những vấn đề quan trọng.

GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày quy chế làm việc của Hội đồng cho biết, Hội đồng gồm 4 tiểu ban: chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội-con người, quốc phòng-an ninh-đối ngoại.

Hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn sau: Xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác trong cả nhiệm kỳ và hằng năm của Hội đồng; Tổ chức triển khai thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; Hội đồng Lý luận Trung ương giữ mối liên hệ và nhận những thông tin cần thiết có liên quan của các ban Trung ương Đảng, các cấp, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức liên quan của Đảng và Nhà nước; huy động lực lượng nghiên cứu khoa học của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội cấp Nhà nước, hợp tác với các cơ quan, các địa phương và các nhà khoa học để chuẩn bị những nội dung tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh việc tiếp cận sử dụng và khai thác thế mạnh của AI để phục vụ cho công việc.

"Nhìn vào cách xây dựng văn kiện Đại hội của Đảng, trước đây, chúng ta tập trung vào báo cáo chính trị, thể hiện đường lối và quan điểm lớn. Nhưng ở Đại hội XIV của Đảng, ngoài những quan điểm và đường lối, còn có cả chương trình hành động. Điều này cho thấy cấp độ của lý luận chính trị đã thay đổi. Trước đây, chúng ta dừng ở những quan điểm lớn, định hướng chính sách; còn bây giờ, lý luận chính trị đi vào cả chương trình hành động, với tính cụ thể, thực tiễn và sát thực hơn. Đây là những vấn đề đặt ra không chỉ ở tầm tổng thể, mà còn trong việc xây dựng tổ chức thực hiện và nghiên cứu đề tài, sản phẩm cụ thể", theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn.

Cũng theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, khoa học công nghệ đang phát triển rất nhanh, nếu như trước đây chúng ta đứng ngoài quan sát, tổng kết thì bây giờ lý luận phải đi theo ngay các thành tựu của khoa học công nghệ. Khi có một thành tựu mới, lý luận phải cập nhật ngay. Ông cho rằng cần tập trung để tạo ra những kết quả cụ thể, thực sự mới nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đây là những yêu cầu rất cao đòi hỏi sự tham gia và đóng góp ý kiến một cách chủ động của hội đồng.

Tại kỳ họp thứ nhất, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận, góp ý dự thảo đề cương báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và dự thảo đề cương báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 34 đồng chí ủy viên không chuyên trách. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.