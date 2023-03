Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia tại bang Nam Australia

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam, ngày 28/2, Hội đồng Kinh doanh Nam Australia đã tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của nhiều đại diện cấp cao trong chính quyền bang, các nghị sỹ và doanh nghiệp của bang.

Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson (giữa) và Đại sứ Nguyễn Tất Thành chụp ảnh cùng một số khách mời tham dự Lễ kỷ niệm .

Việt Nam đang ngày càng trở thành tên gọi quen thuộc, địa điểm yêu thích của nhiều người dân Australia, đặc biệt là tại bang Nam Australia và điều này đã được thể hiện rất rõ nét qua việc khoảng 200 khách mời tới tham dự tiệc kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam.

Buổi tiệc do Hội đồng Kinh doanh Nam Australia - Việt Nam tổ chức tại thành phố Adelaide, thủ phủ bang Nam Australia. Đáng chú ý, trong số các vị khách mời tham dự sự kiện có bà Frances Adamson, Thống đốc bang Nam Australia; Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư bang Nam Australia Nick Champion; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Nam Australia và Queensland Nguyễn Đăng Thắng cùng nhiều đại diện là các nghị sỹ, chính quyền thành phố Adelaide và các doanh nghiệp của bang New South Wales.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson cho biết “quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ngày càng được tăng cường trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực có nhiều thách thức. Thực tế này cũng mở ra cơ hội để hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa."

Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư bang Nam Australia Nick Champion cho hay, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Australia. Năm ngoái, Australia xuất khẩu sang Việt Nam lượng hàng hóa trị giá 13,7 tỷ AUD, tăng 45% so với cùng kỳ trước đó. Cũng trong khoảng thời gian này, Việt Nam xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 9,3 tỷ AUD Australia sang Australia, tăng 35%.

Hiện nay, Australia đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 11 của Việt Nam. Về đầu tư, Bộ trưởng Nick Champion cho hay, năm 2021 Australia đầu tư 1,9 tỷ AUD vào Việt Nam; Việt Nam đầu tư 416 triệu đô la Australia vào Australia. Những số liệu này cho thấy quan hệ thương mại đầu tư giữa Australia và Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, trong đó có một phần đóng góp của bang Nam Australia.

Bộ trưởng Nick Champion cho hay, trong năm 2022, bang Nam Australia nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 183,2 triệu AUD từ Việt Nam, tăng 29% so với năm trước với các mặt hàng chủ lực gồm tôm, mì, giấy, chất cách điện, chất dẫn điện. Từ phía bang Nam Australia, lượng hàng hóa mà bang này xuất khẩu sang Việt Nam đạt 428 triệu AUD, tăng 7% với các mặt hàng chính gồm đồng tinh chế, mạch nha, thức ăn gia súc, rượu vang.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm

Về đầu tư, từ năm 2003, các doanh nghiệp của bang Nam Australia đầu tư vào Việt Nam 47 triệu AUD. Bên cạnh đó, xu hướng du học sinh Việt Nam tới bang Nam Australia cũng đang trên đà tăng với 2200 học sinh đến bang này trong năm ngoái.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển ngày càng vững mạnh hơn, không chỉ là đối tác, hai nước còn là láng giềng, là người bạn gần gũi, thân thiết, lòng tin chiến lược được tăng cường.

Quan hệ của Việt Nam với bang Nam Australia cũng đang được đẩy mạnh. Năm 2022 Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson đã tới thăm Việt Nam để tìm cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương. Các doanh nghiệp tại bang Nam Australia cũng đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác Việt Nam, trong đó có các thỏa thuận với các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương, Đà Nẵng và Kontum.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng cho biết cộng đồng người Việt tại bang Nam Australia ngày càng mở rộng và đóng góp vào sự phát triển của bang cũng như mối quan hệ nhiều mặt với Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Tất Thành tin tưởng đây là dịp để hai bên cùng điểm lại các thành tựu, cập nhật những thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương mới mà hai bên cùng tham gia để các doanh nghiệp lấy làm cơ sở thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới. Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng hy vọng sự kết nối giữa hai nước sẽ được thuận lợi hơn trong thời gian tới, ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp và đại diện trong chính quyền bang tới thăm Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng trông đợi cộng đồng doanh nghiệp tại bang Nam Australia và cộng đồng người Việt tại đây đóng góp tích cực hơn để xây dựng mối quan hệ ngày càng thân thiết và gần gũi hơn với Việt Nam.

Ông Francis Wong, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Nam Australia

Ông Francis Wong, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Việt Nam-Nam Australia là người đã dành nhiều năm để nỗ lực kết nối doanh nghiệp Australia với các đối tác tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Australia, ông Francis Wong cho biết ông nhận thấy Việt Nam là một đối tác đầy tiềm năng của Australia nói chung và bang Nam Australia nói riêng khi Việt Nam đang trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Ông Francis Wong nhận định, Việt Nam là một đối tác có nhiều uy tín trong ASEAN và là thành viên của nhiều hiệp định thương mại đa phương mà Australia cũng tham gia như RCEP, CPTPP vì vậy Australia nói chung và các doanh nghiệp bang Nam Australia nói riêng sẽ có nhiều thuận lợi khi thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Theo ông Francis, hiện tại, các doanh nghiệp bang Nam Australia muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp, rượu vang, kinh tế số, giáo dục, du lịch.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia còn có nhiều đại diện là các doanh nghiệp người Việt của bang Nam Australia, trong đó có ông Lý Hoàng Duy, Tổng giám đốc công ty 4 Ways Fresh, một doanh nghiệp nhập khẩu nhiều nông sản Việt Nam và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng trao đổi với khách mời tại lễ kỷ niệm.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Australia, ông Duy cho biết, ông rất vui khi quan hệ giữa hai chính phủ Australia và Việt Nam ngày càng tốt khiến cho các doanh nghiệp thấy yên tâm và có nhiều thuận lợi hơn khi đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Ông Duy cho hay, trong những năm qua, doanh nghiệp của ông đã nhập khẩu quả dừa, xoài, vải, nhãn, thanh long của Việt Nam. Hiện tại ông đang nỗ lực vận động để có thể sớm nhập khẩu thêm các loại quả tươi khác từ Việt Nam như quả bưởi, quả chôm chôm. Ông Duy tin tưởng, triển vọng hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam vàAustralia là rất khả quan. Việt Nam không chỉ là một thị trường nhiều tiềm năng mà còn có nguồn lao động dồi dào và trẻ tuổi vì thế rất thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam.

Ông Duy khẳng định, việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Australia-Việt Nam là cơ hội tốt để các doanh nghiệp có thể gặp gỡ, giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới để giúp các doanh nghiệp phát triển và qua đó, đưa quan hệ hai nước phát triển thiết thực và gần gũi hơn./.